İmran Han'ın Türkiye ziyareti ikili ilişkileri geliştirecek

ANKARA (AA) - Uzmanlar, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Han'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyareti öncesi Pakistanlı uzmanlar, iki ülke ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi analist İbrahim Qazi, Han'ın ziyaretine ilişkin, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Han'ın milyonlarca seçmen ve destekçinin gönüllerini kazanmalarıyla tanınması nedeniyle bu ziyaret değişimin bir müjdesi olacak." dedi.

İki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin ve ATAK-129 helikopterlerinin tedariki konularının gündemde kalmaya devam edeceğini söyleyen Qazi, "Pakistan ve Türkiye aynı zamanda çifte vatandaşlık anlaşması imzalamalı." şeklinde konuştu.

Qazi, iki ülke halklarının diğer ülke vatandaşlığına geçince kendi ülkesinin vatandaşlığını terk etmek zorunda kaldığını anımsatarak, Türk ve Pakistanlı göçmenlerin iki ülkeyi de evleri gibi hissetmelerinin zamanının geldiğini söyledi.

Uluslararası ilişkiler analisti Ullah Han da Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin derin bir tarihe dayandığına işaret etti.

"Bu ziyaretin İmran Han için Ankara ile ekonomik ve savunma bağlarını daha da güçlendirmek için fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanan Han, Türkiye ile olan savunma bağlarının Pakistan için büyük bir güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da Han'ın ziyaretinin iki ülke hükümetleri ve halkı arasındaki tarihi ilişkileri daha da güçlendireceğini söylemişti. Faysal, ziyaretin özellikle ekonomi ve ticaret gibi alanlarda muhtemel yeni iş birliği ve çalışmalara imkan sağlayacağını vurgulamıştı.



- Türkiye ve Pakistan arasında artan iş birliği

Türkiye ve Pakistan'ın son dönemde artan ekonomik ilişkileri savunma sanayisinde yapılan sözleşmelerle yeni bir boyut kazandı.

Ankara ve İslamabad arasında özellikle savunma ve güvenlik alanında var olan ilişkiler son yıllarda artarak gelişmeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonunda, 2018'de 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin satışına yönelik sözleşme imzalanmıştı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan korvetlerin üretimini ise ASFAT AŞ üstlenmiş, sözleşme kapsamında yer alan 4 adet MİLGEM ada sınıfı korvetten 2'sinin Türkiye'de, 2'sinin de Pakistan'da üretilmesine karar verilmişti.

Türk savunma sanayisi ayrıca Pakistan ordusunun modernizasyonu ve kabiliyetlerinin artırılmasında son dönemde önemli sorumluluklar almaya devam ediyor.



