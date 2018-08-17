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İmran Han Pakistan'ın yeni başbakanı oldu

Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA) yapılan başbakanlık seçiminde Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) lideri İmran Han, Pakistan'ın 22'nci başbakanı seçildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:08
İmran Han Pakistan'ın yeni başbakanı oldu

Yerel saatle 16.30'da toplanan parlamentonun alt kanadı NA'daki seçimde meclisteki en büyük grubu oluşturan PTI lideri Han ile muhalefet bloğunun adayı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif yarıştı.

342 sandalyedeli NA'da 176 oy alan Han, Pakistan'ın 22'nci başbakanı olurken, rakibi Şerif ise 96 oyda kaldı.

Pakistan'ın yeni başbakanına meclisteki Birleşik Halk Hareketi (MQM) ve Avami Ulusal Partisi (ANP) gibi bazı partilerin yanı sıra bağımsız adaylar da destek verdi.

Başbakanlık için yarışan PML-N lideri Şerif'e ise meclisteki 3. parti konumundaki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) yanı sıra Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ve bazı küçük partiler destek vereceğini açıklamıştı.

Ancak dün akşam açıklama yapan PPP, Şerif'e destek vermeyeceklerini ve mecliste oy kullanmayacaklarını açıkladı.

Seçimin adil olmadığı ve oy sayımlarına hile karıştırıldığını iddia eden PML-N, PPP ve MMA başta olmak üzere bazı muhalefet partileri, meclis başkanlığı, yardımcılığı ve başbakan seçimleri için ortak aday gösterme kararı almıştı.

İttifak meclis başkanlığı seçiminde Kürşad Şah'ı aday göstermiş ancak 146 oy toplayabilmişti. PTI ve onu destekleyen partilerin adayı Asad Kaiser ise 176 oy almıştı.

Pakistan'da başbakan seçilmek için salt çoğunluk olan 172 üyenin oyunu almak gerekiyor. 

NA'da ülkenin yeni başbakanı olarak seçilen Han, yarın Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in huzurunda yemin ederek hükümeti kurma yetkisini alacak ve görevine başlayacak.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 16:08
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  2. Başbakan İmran Han
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