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İmran Han uyardı: Keşmir ikinci Srebrenitsa olmasın

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 20:13
İmran Han uyardı: Keşmir ikinci Srebrenitsa olmasın

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı.

Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın son haftalarda Cammu Keşmir bölgesine yönelik kısıtlamalarına tepki gösterdi.

Euronews'in haberine göre, bölgedeki durumun daha da kötüleşebileceğini savunan Başbakan Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Han, Cammu Keşmirli Müslümanlara yönelik kısıtlamaların ve halihazırda işgal altında bulunan bölgedeki ilave askerlerin varlığının, Hint Başbakan Narendra Modi'nin daha önce Gujarat eyaletinde "Müslümanlara yönelik etnik temizliğinin bir örneği olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisinde dün yaptığı konuşmada Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu Keşmir'i uluslararası sorun haline getirerek stratejik hata yaptığını belirtmiş, bu hatanın hem kendisi hem de Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine pahalıya mal olacağını söylemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmir'deki Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına müdahalesinin insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı olduğu bildirilmişti.

Cammu Keşmir'de, sokağa çıkma yasağı, internet ve tüm iletişim erişiminin kesilmesi gibi engellemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'deki acımasız tecridini ve bunun sonucu olarak Kurban Bayramı gibi önemli bir bayramda milyonlarca Keşmirlinin dini özgürlüklerini kısıtlamasını kınamaktadır." ifadesi kullanılmıştı

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:13
  1. Cammu Keşmir
  2. Keşmir
  3. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  4. Hindistan
  5. Pakistan
  6. Pakistan Başbakanı İmran Han

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