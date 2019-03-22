İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine övgü

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesine 3 günlük resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Malezya'nın yolsuzlukla mücadelesini örnek aldıklarını dile getiren Han, "Yolsuzluk ve rüşvet, kurumları yok ettiği gibi insanlarımız için harcanması gereken paranın da yok olması anlamına geliyor. Sizin yolsuzluk ve rüşvet karşısında duruşunuzu takdir ediyoruz." diye konuştu.

Malezya'nın turizm konusunda gelişmiş bir ülke olduğunu ifade eden Han, "Pakistan, Malezya'nın turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Ülkemizin doğal güzelliklerinin bize en büyük getirisi turizmdir." şeklinde konuştu.

Müslüman ülkelerden sadece ikisinin Pakistan'a örnek olacak toplumsal dönüşümü gerçekleştirdiğini belirten Han, "İslam dünyasında öne çıkan iki lider var, biri Erdoğan diğeri Malezya Başbakanı Mahathir. Malezya'nın yükselişini de Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dönüşümünü ve ekonomisinin yükselişini de gördük." ifadelerini kullandı.

"İslamofobiyle mücadele için başka yöntemler bulmalıyız"

Mahathir de Pakistan ve Malezya'nın İslamofobiyle mücadele konusunda mutabık olduğunu dile getirerek, "Christchurch saldırılarında görüldüğü gibi Müslümanlara karşı bir düşmanlık var. İslamofobiyle mücadele etmek için başka yöntemler bulmalıyız. Bu mücadelede kan dökmek olmamalı. Bu noktada Pakistan'la aynı fikirdeyiz." dedi.

Han'la görüşmesinde ikili, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğunu kaydeden Mahathir, "Eğer ikili ticaretimizi yükseltirsek iki taraf da kazanmış olur. Bugün tüm ülkeler ekonomilerini büyütmeyi hedefliyor. Biz de ulus olmak istiyorsak kendi zenginliklerimize sahip olmak zorundayız." diye konuştu.

Mahathir ayrıca "Ne alıp ne satacağımızı tanımlarsak birbirimizin ticaretle ilgili yasalarını daha iyi öğrenir ve aşina oluruz. Bu şekilde iş insanları iki ülkede de rahat bir ticaret ve yatırım ortamı bulur." ifadelerini kullandı.

Pakistan'a 3 günlük resmi ziyarette bulunan Mahathir, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de bir araya gelecek. Mahathir, yarın yapılacak Pakistan Günü etkinliklerine onur konuğu olarak katılacak.

Malezyalı şirketler 900 milyon dolar yatırım yapacak

Mahathir'in resmi ziyareti kapsamında iki ülke arasında 900 milyon dolarlık yatırım anlaşmaları da imzalanacak.

Pakistan Başbakanlığı Yatırım Kurulu Başkanı Harun Şerif'in yerel medyaya verdiği bilgiye göre, Mahathir'le Pakistan'a gelen 25 Malezya şirketinin yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticileri Pakistan'da enformasyon teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, tekstil, tarım ve helal et sektörlerinde yatırım için anlaşma yapacak.