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İmran Han, Erdoğan'ı arayacağını açıkladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, bölgede gerilimin azaltılmasında rol oynaması adına Başkan Erdoğan'ı arayacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:53
İmran Han, Erdoğan'ı arayacağını açıkladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.

İmran Han, Hindistan'la ülkesi arasında yaşanan gerilim dolayısıyla parlamentoda bir konuşma yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması amacıyla bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayacağını söyledi.

İmran Han, iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin dünya liderleriyle görüşmeler yapacağını da ifade etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan savaş uçağının düşürülmesi sonrasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile dün iletişime geçmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını da belirtti.

İki ülke arasında gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:53
  1. İmran Han
  2. Pakistan Başbakanı İmran Han
  3. Hindistan
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
  7. Hindistan savaş uçağının düşürülmesi
  8. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  9. Keşmir Kontrol Hattı

YORUM YAZ

  • ................49 dk önce
    Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya başkanlarını arayacak..Sadece Başkan Erdoğanı değil..Keşke o kadar güçlü olsak ta Erdoğan tek başına çözebilse..

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