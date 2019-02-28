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İmran Han Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devreye girmesini isteyecek

Pakistan Başbakanı İmran Han:- "Hindistan ile gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Türkiye Cumhurbaşkanını arayacağım"- "Hint pilotu yarın barışçıl niyetimizin göstergesi olarak serbest bırakacağız"

28 Şubat 2019 Perşembe 15:31
İmran Han Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devreye girmesini isteyecek

ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

Hindistan ile yaşanan gerilim konusunda parlamentoda birleşik oturumda milletvekilleri ve senatörleri bilgilendiren Han, "Dostlarımızla temas halinde olacağız ve gerilimin azaltılmasında rol oynamalarını isteyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanını da bunun için arayacağım." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Han, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın yarın "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" belirterek, dün akşam Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye telefonla ulaşmaya çalıştığını söyledi.

İmran Han, "Yükselen gerilim ne bizim ne Hindistan'ın çıkarınadır. Yanlış hesaplar yüzünden ülkeler mahvoldu. Savaş asla çözüm değil. Hindistan bir adım atarsa buna karşılık veririz." diye konuştu.

Hindistan'daki 6 hedefin ve 2 jetin vurulmasıyla ilgili "Tek neden, yapabileceklerimizi ve niyetimizi göstermekti" değerlendirmesi yapan Han, Hindistan'da kayıplara sebep olmayarak sorumlu davrandıklarını ifade etti.

Uluslararası toplumdan gerilimin düşürülmesinde rol almasını isteyen Han, "Umarım uluslararası kamuoyu tansiyonun bu noktadan daha yükseğe çıkmaması için rol oynar." dedi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından, gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:31
  1. İmran Han
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