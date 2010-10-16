İmralı’dan tehdit
İmralı'da devletle yürütülen görüşmelerin kesildiği söylenen Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla "15 gün daha beklerim, ondan sonra artık hiçbir şeye karışmam" dedi16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Abdullah Öcalan 31 Ekim'e kadar çözüm için gelinmezse kellesi gitse de karışmayacağını, "Artık oyuna gelmeyeceğini" söyledi. Öcalan, devlete ve Kandil'e gönderdiği mektuplara da cevap alamadığını belirterek, "31 Ekim'den sonra ben yokum. Artık kararı KCK kendisi verir" diyerek tehdit etti. Bu arada BDP'nin ateşkes süreci ile paralellik kurduğu 151 sanıklı KCK davası pazartesi günü Diyarbakır'da başlıyor. Nisan ayında yapılan operasyonlarda aralarında DTP eş başkan yardımcıları, belediye başkanlarının da bulunduğu 53 kişi tutuklanmıştı.
YORUM YAZ