İmralı’dan tehdit

Abdullah Öcalan 31 Ekim'e kadar çözüm için gelinmezse kellesi gitse de karışmayacağını, "Artık oyuna gelmeyeceğini" söyledi. Öcalan, devlete ve Kandil'e gönderdiği mektuplara da cevap alamadığını belirterek, "31 Ekim'den sonra ben yokum. Artık kararı KCK kendisi verir" diyerek tehdit etti. Bu arada BDP'nin ateşkes süreci ile paralellik kurduğu 151 sanıklı KCK davası pazartesi günü Diyarbakır'da başlıyor. Nisan ayında yapılan operasyonlarda aralarında DTP eş başkan yardımcıları, belediye başkanlarının da bulunduğu 53 kişi tutuklanmıştı.