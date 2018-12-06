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İmparator Akihito'nun doğum günü onuruna resepsiyon

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japonya İmparatoru Akihito’nun doğum günü onuruna bir resepsiyon verdi- Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki:- "Türkiye'yi ikinci vatanım gibi hissediyorum. Türkiye'nin kalbimde kesinlikle ayrı bir yeri var"

06 Aralık 2018 Perşembe 19:39
İmparator Akihito'nun doğum günü onuruna resepsiyon

İSTANBUL (AA) - Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Japonya İmparatoru Akihito’nun doğum günü onuruna bir resepsiyon verdi.

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'na yeni atanan Hisao Nishimaki resepsiyonda Türkçe olarak yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki tarihi ve ticari ilişkilere ve gerçekleştirilen ortak projelere değindi.

Türkiye ve Japonya'nın coğrafi bakımdan uzak olmasına rağmen, 130 yıllık dostluk bağlarının çeşitli alanlardaki ilişkiler sayesinde giderek geliştiğini ifade eden Nishimaki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve Marmaray gibi projelerin Japonya ile ortaklaşa gerçekleştirildiğini anımsattı.

Japon doktor Atsushi Miyazaki'nin 2011 yılındaki Van depreminde arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katıldığını ve burada hayatını kaybettiğini hatırlatan Nishimaki, şöyle devam etti:

"Depremden bu yana iki şey beni çok şaşırttı. Birincisi, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'un görüntüsü. Yüksek binalar, metrolar ve gelişmiş otoyollar. İkinci olarak beni daha çok şaşırtan ise şehrin modernize edilmesi sürecinde Türk halkının sıcakkanlılığında ve nezaketinde hiçbir değişiklik olmamasıdır. Türkiye'yi ikinci vatanım gibi hissediyorum. Türkiye'nin kalbimde kesinlikle ayrı bir yeri vardır."

- "Eşimle burada tanıştım"

Başkonsolos Nishimaki, eşiyle tanıştığı yer olduğu için Türkiye'yi farklı şekilde sevdiğini anlatarak, "Bunun sebebi, sadece yıllar önce Türkiye’de Türkçe öğrenmiş olmam değil, aynı zamanda eşimle de burada tanışmış olmamdır. Bu, Türkiye'nin bizim hayatımızda çöpçatanlık rolü oynadığı anlamına da geliyor. Ve eşim, biliyorsunuz bir Japon." dedi.

Nishimaki, Japonya İmparatoru Akihito'nun 85 yaşına gireceğini, 30 Nisan 2019'da tahttan ayrılacağını ve 1 Mayıs'ta en büyük oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun imparator olarak tahta çıkacağını sözlerine ekledi.

- Misafirler geleneksel Japon kıyafetiyle karşılandı

Türkiye’de yatırımı bulunan Japon firmalarının stantlarının yer aldığı resepsiyonda, konuklara Japonya'ya özgü telli bir çalgı olan "koto" eşliğinde müzik dinletisi ve Japon mutfağından seçkiler sunuldu.

Türkiye'de eğitimini tamamlayarak Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinin ardından Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevlendirilen ve 25 Ekim'de Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu olarak göreve başlayan Nishimaki'nin eşi, resepsiyona gelen misafirleri Japon kültürünün bir göstergesi olarak geleneksel Japon kıyafetiyle karşıladı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:39
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