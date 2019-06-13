İMO: "Yavuzlar Köprüsü ihalesi incelenmeli"

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, “Yavuzlar Köprüsü’nün kentin ulaşımına, şehrin silüetine ne derece katkı sağlayacağı değerlendirilerek inşaatın devam edip etmemesine nihai karar verilmelidir” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Teknik Danışma Komisyonu, Adana’nın kent sorunlarını somut olarak ele alarak, göreve yeni gelen yerel yönetimlere ışık tutması amacıyla bir çalışma yaptı. Bu çalışmayı İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, şube binasında düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Kentte önce insan diyen, ekolojik dengeyi gözeten, altyapı, trafik sorunlarının çözümü yolunda kararlı adımların atıldığı bir yerel yönetim anlayışının hakim olması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Turanbayburt, Adana’nın başta gelen sorunlarından biri olan kent içi trafiğindeki karmaşanın günden güne daha da büyüyen bir problem olduğuna dikkat çekti.

Yavuzlar Köprüsü ihalesi incelenmeli

Ulaşım Ana Planı çerçevesinde çözümlenmesi gereken büyük yatırımların, kamuoyunda tartışılmadan, yeterli teknik analizleri yapılmadan uygulamaya konduğunun altını çizen Turanbayburt, “Kamu yararı güden yerel yöneticilik anlayışından uzaklığın bir göstergesi olarak Adana’ya yapılacak köprü sayısıyla övünülerek başlatılan Devlet Bahçeli Köprüsü ödeneksizlikten durdurulmuşken, seçim öncesi alelacele ihale edilen Yavuzlar Köprüsü inşaatına başlanmıştır. Yeni yerel yöneticilerimizden beklediğimiz, bu ihalenin kapsamlı bir incelemesinin yapılmasıdır” diye konuştu.

Teknik komisyonca yapılan incelemeler sonucunda Yavuzlar Köprüsü’nün yapılış şekliyle sıkıntılı olduğunun görüldüğüne belirten Turanbayburt, “Yavuzlar Köprüsü’nün kentimizdeki ulaşıma ne derece katkı sağlayıp trafik akışını rahatlatacağı, şehrin silüetine etkisi, Seyhan Nehri rekreasyon alanında yer alması, Sinanpaşa Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin değerlendirilerek köprü inşaatına devam edip etmeme konusunda nihai karar verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kente çakılacak her çivinin kent yaşamına katkısı doğrultusunda kararlaştırılması gerektiğini dile getiren Turanbayburt, “Ülke şartları, ekonomide yaşanan dalgalanmalar, belediyelerin borç yükleri düşünüldüğünde her bir projenin isabetli kararlara ihtiyacı vardır. Kentin gereksinimi, büyük ve gösterişli yapılar değil, yaya, engelli, hasta, yaşlı kesimler için ulaşılabilir bir kent yaşamı sağlayacak projeler olmalıdır” dedi.