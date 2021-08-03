Dünya ve ahiret dengesi ölçüyü kaçırmadan dengeyi sağlamak en zor bir iş olması gerek, bunu sağlamak bu zamanda daha zor olduğu kadar çetin bir dengedir. Bu dengeyi sağlayacak güçlü bir iman ve ölümü bize en iyi hatırlayacak mezarlıklar olmaktadır. Onun için mezarlıkları ziyaret etmeliyiz. Bugün dünyada meydana gelen insanlık dışı olayların en etkili faktörü bu dengenin sağlanmamış olmasıdır. Yüce Allah’ımızın gönderdiği tüm peygamberlerin görevi bunu sağlamaktır. Dünya yönüne ağır basan denge, bizleri dünyaya ve içindekilerine aşırı bağlanmasına sebebiyet verecektir. Bu da bizim basiretimizi kapatarak yanlış işleri yapmamıza sebebiyet verecektir.



Konumuzu aydınlatacak ışık tutacak bir ayet ile devam edelim. “Allah’ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış, dünyadaki nasibini de unutma. Allah’ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme çünkü Allah, bozguncuları sevmez” (demişti.) (28/Kasas 77)



Ayetin başındaki açıklama bize dengenin nasıl kurulacağı aslında anlatmaktadır. Kazandıklarımız aslında Allah’ın bize verdiği nimetleridir. O vermezse biz elde edemeyiz. Bunu bildiğimiz zaman kazandığımızla böbürlenemeyiz, kibirlenmeyiz. Yüce Allah’ın bize verdiği nimette fakirlerin de payı olduğunu Allah’ın verdiğiyle ahiret yurdunu kazanmak hem kolaydır hem de zordur. Kolayı, malın Allah’ın bize verdiği malın onun bir nimeti ve vergisi olduğu inancı içerisinde olduğumuzda Ahiret yurdunu kazanmak kolay olacaktır. İmkânlarımız dâhilinde insanlara yardımcı olacağız, ihsanda bulunacağız, hayırda yarışacağız. Bunları sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapacağız. Bu inançta olduğumuzda dengeyi sağlayacağız. Dengeyi sağladığımızda ahiret yurdunu kazanmak kolay olacaktır, inşallah.

Allah bize mal verdiği zaman, “Bunları ben kendi aklımla ve zekâmla kazandım hiç kimsenin bunda hakkı yoktur” dediğiniz zaman, Allah’ın hoşuna gitmeyecek bir kibir taslamış oluruz ki işte o zaman dengeyi bozarız. Dünya ile ahiret dengesi bozulduğu zaman, içimizde İman uçar gider; yerine dünyalık girer, her şeye artık menfaat gözlüğüyle bakarız. Belaların tüm kapılarını ardına kadar açmış olacağız.



Karun malıyla böbürlenmesi, malıyla iyilik yapması gerekirken kötülük için harcaması, böbürlenip kibirlenmesi sonucunda Rabbim onu tüm varlıklarıyla yere batırdı. Bu hadise ibret almamız için Kur’an’da zikir edilmiştir. İyi örnek Hz. Osman ve Hz. Ebu-Bekir’dir. Kötü örnek, Karun ve benzerleridir. Rabbim bizleri dünya ve ahiret dengesini sağlayan ve Allah’ın verdiği imkânlarla ahiret yurdunu kazanmaya çalışan kullarından eylesin.