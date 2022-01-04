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Korona Virüs 'İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin!'
Korona Virüs

'İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin!'

Hızla yayılan Omicron tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, koronavirüs salgınına karşı, "İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin, en azından şubat başına kadar eş dostla görüşmeyi kesin" uyarılarını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:34:00 -
'İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin!'

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, koronavirüs salgınına karşı, "İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin, en azından şubat başına kadar eş dostla görüşmeyi kesin" uyarılarını yaptı. Ortaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İmkânı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından Şubat başına kadar." ifadesini kullandı.

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