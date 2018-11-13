IMF: Türkiye'nin altın rezervi arttı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye'nin altın rezervi ekim ayında bir önceki aya göre 7,87 ton artarak 471,44 ton seviyesine yükseldi.

Türkiye yerini korumuştu

Geçtiğimiz günlerde Dünya Altın Konseyi'nden (World Gold Council) yapılan açıklamada da Türkiye, en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korumuştu.