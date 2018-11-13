IMF: Türkiye'nin altın rezervi arttı
Uluslararası Para Fonu IMF'den yapılan açıklamada Türkiye'nin altın rezervinin ekim ayında artış gösterdi belirtildi.13 Kasım 2018 Salı 08:35
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye'nin altın rezervi ekim ayında bir önceki aya göre 7,87 ton artarak 471,44 ton seviyesine yükseldi.
Türkiye yerini korumuştu
Geçtiğimiz günlerde Dünya Altın Konseyi'nden (World Gold Council) yapılan açıklamada da Türkiye, en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korumuştu.
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