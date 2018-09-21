IMF'den tehdit gibi Türkiye açıklaması: Not ettik!

Katılımcıların Türkiye'ye ilişkin sorusunu yanıtlayan IMF Dış İlişkiler Müdürü Gerry Rice, "Bugün yapılan açıklamaları ve tahminlerin not ettik. Bu tahminleri ve Türk otoritelerin hedeflerini başarmalarına yardım edecek tedbirleri daha detaylı değerlendireceğiz. Bunu, Türkiye için daha önce Madde 4 kapsamında yayınladığımız raporda yaptığımız tavsiyeler ışığında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Rice ayrıca, Türkiye için makroekonomik tahminlerini önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak IMF Yıllık Toplantısı sırasında duyurulacak Dünya Ekonomik Görünüm raporu çerçevesinde güncelleme sürecinde olduklarını vurguladı.