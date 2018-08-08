Dolar 5 TL'yi aşınca umutlanmışlardı... IMF'den Türkiye açıklaması geldi!

Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

Açıklamada şöyle denildi;

"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."