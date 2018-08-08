Dolar 5 TL'yi aşınca umutlanmışlardı... IMF'den Türkiye açıklaması geldi!
Dolar kurunun en son 5.42'yi görmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak Uluslararası Para Fonu IMF'den açıklama geldi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.
Açıklamada şöyle denildi;
"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."
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