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Dolar 5 TL'yi aşınca umutlanmışlardı... IMF'den Türkiye açıklaması geldi!

Dolar kurunun en son 5.42'yi görmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak Uluslararası Para Fonu IMF'den açıklama geldi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
Dolar 5 TL'yi aşınca umutlanmışlardı... IMF'den Türkiye açıklaması geldi!

Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

Açıklamada şöyle denildi;

"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
  1. IMF
  2. dolar
  3. türkiye

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  • AHMETAHMET1 sa önce
    Yani demek istiyo rki İMF:, keşke borç alsalar, sonra da kolaylıkla emir alırlar.
  • AlperAlper43 dk önce
    gelirim geçen yıla nazaran dolar kurundaki artışla nerdeyse yuarı yarıya düştü,Lider ve yandaş basının ,Ülkeyi getirdiği nokta bu ama kendileri zengişleşmiş iddiaları var ama Hz. Ömer sorgulanmış ama şimdi kimseye birşey soramıyorsun nerden buldun bu kadar serveti diye.Hani faiz haramdı,rant çok kötüydü,neden zirve yaptırdınız?Bu ülkeye ne düşmanlığınız vardı?Yeşil holdinglerle,milli görüş tabanını bitirdiler,şimdi sıra Türkiyedemi?
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