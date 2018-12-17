IMF açıkladı! Türkiye ekonomisinin batmasını isteyenlere kötü haber
Türkiye'ye ekonomik savaş açarak mali yönden sıkıntıya düşürüp yeniden IMF'den borç almasını bekleyenlere IMF Basın Sözcüsü Gerry Rice'dan kötü haber geldi. Rice, Türkiye'nin herhangi bir program talebinin olmadığını belirtti.17 Aralık 2018 Pazartesi 09:49
Uluslararası Para Fonu(IMF) Basın Sözcüsü Gerry Rice, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik durumu ve kendilerinden bir görüşme talebinde bulunup bulunmadığı yönünde bir soruya verdiği cevapta, "Türk makamlarından herhangi bir program talebi yok ve bu yönde bir görüşme de olmadı." dedi.
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