IMF açıkladı! Türkiye ekonomisinin batmasını isteyenlere kötü haber

Uluslararası Para Fonu(IMF) Basın Sözcüsü Gerry Rice, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik durumu ve kendilerinden bir görüşme talebinde bulunup bulunmadığı yönünde bir soruya verdiği cevapta, "Türk makamlarından herhangi bir program talebi yok ve bu yönde bir görüşme de olmadı." dedi.