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IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar kredi

IMF, Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin beşinci diliminin ödenmesini onayladı

05 Şubat 2019 Salı 01:43
IMF'den Mısır'a 2 milyar dolar kredi

KAHİRE (AA) - Uluslararası Para Fonunun (IMF), yeni ekonomik programın desteklenmesi amacıyla Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin beşinci diliminin ödenmesini onayladığı bildirildi.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın ilerleyen günlerde 2 milyarlık beşinci dilimi teslim alacağını ve böylelikle IMF'den aldığı meblağın 10 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Maıyt, beşinci dilimin serbest bırakılması kararının, Mısır'ın ekonomik reform programını uygulama konusundaki ciddiyetinin bir sonucu olduğunu ve IMF'nin yaptığı periyodik gözden geçirme çalışmalarının da bunu doğruladığını ifade etti.

IMF'nin, dördüncü periyodik gözden geçirme çalışmalarını geçen aralık ayında onaylanmasının ardından söz konusu kredi dilimini serbest bırakması gerekiyordu ancak bu gerçekleşmemişti. IMF'den de bu gecikmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Mısır hükümeti, cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 01:43
  1. 2 Milyar dolar kredi
  2. ekonomi
  3. IMF
  4. Mısır

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