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IMF'den İngiltere'ye kritik uyarı: Bütçe açığı artabilir, sterlin değer kaybedebilir

IMF Başkanı Christine Lagarde, İngiltere’nin herhangi bir anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği’nden ayrılması halinde ekonomik büyümenin azalabileceği, bütçe açığının artabileceği, sterlinin değer kaybedebileceği uyarısında bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:07
IMF'den İngiltere'ye kritik uyarı: Bütçe açığı artabilir, sterlin değer kaybedebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere’nin herhangi bir anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ülke ekonomisine önemli seviyede bir maliyet yükleyebileceği uyarısında bulundu.

IMF’nin İngiliz ekonomisine ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda, İngiltere’nin AB’den ayrılmasına (Brexit) ilişkin mevcut tüm senaryoların ülke ekonomisi için ek maliyet oluşturabileceği, fakat bunların içerisinde en yüksek maliyeti meydana getirecek seçeneğin “düzensiz bir çıkış” olduğu belirtildi.

Raporda, “Brexit’in ötesinde, İngiltere’nin bir dizi ekonomik zorlukları var. Bunlar, verimlilik artışının sürekli şekilde cılız olmasını, yüksek seviyedeki kamu borcunu ve yüksek cari açığı içeriyor. İngiltere’nin sağlam makroekonomik çerçevesi, denetimsel ortamı ve derin sermaye yapısı, esnek istihdam piyasası, bu alanlarda yapılacak reformların uygulanmasında avantaj sağlayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

IMF raporunda, AB ile geniş ve kapsamlı bir Brexit anlaşmasına varılabilmesi durumunda, İngiliz ekonomisinin 2019 yılında yüzde 1,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF’nin bu yıl sonunda İngiltere için büyüme tahmini de yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor.

"BÜYÜME PROJEKSİYONLARI AB İLE KAPSAMLI BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI İÇERİYOR"

Londra’da Hazine Bakanlığı’nda bir konuşma yapan IMF Başkanı Christine Lagarde, rapora ilişkin olarak, “Bu (büyüme) projeksiyonları AB ile zamanında yapılmış kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması ve devamında düzenli bir Brexit sürecini varsayıyor.” dedi.

Lagarde, İngiltere ve AB arasında olası bir anlaşmanın karşılıklı sorunsuz ve engelsiz ticari ve ekonomik aktivitenin devamını esas alması gerektiğini vurguladı.

İngiltere’nin AB’den düzensiz bir şekilde çıkması durumunda, bunun ülke ekonomisi üzerinde dikkat değer olumsuz etkilerini olacağını belirten Lagarde, ekonomik büyümenin azalabileceği, bütçe açığının artabileceği, sterlinin değer kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Lagarde, “Bu yeni ilişkide ticari engeller ne kadar büyükse, o kadar da maliyet oluşacaktır.” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:07
  1. Uluslararası Para Fonu (IMF)
  2. İngiltere
  3. Avrupa Birliği
  4. Brexit
  5. Hazine Bakanlığı
  6. IMF Başkanı Christine Lagarde

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