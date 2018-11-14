IMF'den Brexit açıklaması: Yüzde 5-8 oranında düşürecek

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin yıllık değerlendirme niteliğini taşıyan 4. Madde Konsültasyonu'nun tamamlandığı belirtildi.

Bu çerçevede yayımlanan raporda, ülkenin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin çeşitli senaryolara yer verilirken, anlaşmasız Brexit'in İngiliz gayrisafi yurtiçi hasılasını uzun vadede yüzde 5 - 8 düşüreceği öngörüsünde bulunuldu.

'Tüketici güvenini baltalayabilir'

AB'den bir anlaşma ve geçiş dönemi olmaksızın "düzensiz çıkışın" maliyetinin daha yüksek olacağına işaret edilen raporda, "Bu senaryoda, yatırımcıların İngiltere varlıklarına yönelik algısında yaşanacak sert bir değişim, varlık fiyatlarında ciddi düşüşlere yol açabilir ve iş dünyası ile tüketici güvenini baltalayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, anlaşmalı ve sorunsuz bir Brexit'in ülke ekonomisine daha az zarar vereceği belirtilen raporda, büyümenin de şu anda olduğu gibi yüzde 1,5 civarında seyredebileceği kaydedildi.