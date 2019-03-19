IMF onayladı! Arjantin'e 11 milyar dolar kredi serbest
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te üçüncü gözden geçirme için temaslarda bulunan IMF heyeti, 10,87 milyar dolar kredinin serbest bırakılmasını onayladı.19 Mart 2019 Salı 08:02
IMF, Arjantin ile yapılan standby anlaşmasının üçüncü gözden geçirmesini tamamladı.
Onay verildi
Buenos Aires'te üçüncü gözden geçirme için temaslarda bulunan IMF heyeti, görüşmelerin ardından 10,87 milyar dolar tutarındaki kredi diliminin serbest bırakılmasını onay verdi.
56,3 milyar dolar büyüklüğündeki standby anlaşmasının bu üçüncü diliminin Arjantin'e ödenmesi için IMF İcra Kurulu'nun da onay vermesi gerekiyor.
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