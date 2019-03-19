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IMF onayladı! Arjantin'e 11 milyar dolar kredi serbest

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te üçüncü gözden geçirme için temaslarda bulunan IMF heyeti, 10,87 milyar dolar kredinin serbest bırakılmasını onayladı.

19 Mart 2019 Salı 08:02
IMF onayladı! Arjantin'e 11 milyar dolar kredi serbest

IMF, Arjantin ile yapılan standby anlaşmasının üçüncü gözden geçirmesini tamamladı.

Onay verildi

Buenos Aires'te üçüncü gözden geçirme için temaslarda bulunan IMF heyeti, görüşmelerin ardından 10,87 milyar dolar tutarındaki kredi diliminin serbest bırakılmasını onay verdi.

56,3 milyar dolar büyüklüğündeki standby anlaşmasının bu üçüncü diliminin Arjantin'e ödenmesi için IMF İcra Kurulu'nun da onay vermesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 08:02
  1. EKONOMİ
  2. IMF
  3. standby anlaşması

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