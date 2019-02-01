"IMF konusunun gündeme getirilmesi algı operasyonu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm borçluluk, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak Türkiye'nin kredi veya teknik destek açısından IMF ile yolunun kesişmesinin söz konusu olamayacağının defalarca ortaya konulduğu hatırlatıldı.

IMF konusunun gündeme getirilmesinin bir "akıl tutulması" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ekonomisi ile ilgili 'kriz' beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntüyle izliyoruz. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır. Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını, besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır, Türkiye hükümetine zarar vermek. Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanması söz konusudur. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır."

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunun altı çizilen açıklamada, "Ekonomi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmış ve girdiği dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejilerle ekonomideki güçlenme devam edecektir." ifadelerine de yer verildi.