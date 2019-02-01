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"IMF konusu tamamen algı operasyonu"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "IMF konusunun gündeme getirilmesinin tutarlı olmadığını düşünüyoruz. Bu, tamamen algı operasyonudur"

01 Şubat 2019 Cuma 18:33
"IMF konusu tamamen algı operasyonu"

ANKARA (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "IMF konusunun gündeme getirilmesinin tutarlı olmadığını düşünüyoruz. Bu, tamamen algı operasyonudur." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, sinsi bir çevrenin Türkiye'nin yeniden IMF ile anlaşması gerektiği yönünde yönlendirmeler yaparak gündemi meşgul ettiğini, bu yönlendirmelerin kaynağında, Türkiye'nin yeniden IMF'nin komiserlerine teslim edilmesi projesinin olduğunu belirtti.

IMF ile yolların tekrar kesişmesi konusunun hiçbir sebep olmaksızın gündeme getirilmesinin, hiçbir anlam ve tutarlılığının olmadığını ifade eden Arslan, yapılmaya çalışılan şeyin tamamen bir algı operasyonu olduğunu kaydetti.

Bu operasyonun temelinde yerel seçimler öncesinde hükümete ve ekonomiye olan güveni sarsmak ve içeride yeni krizler oluşturma niyeti yattığını vurgulayan Arslan, "Devletimiz, hükümetimiz, milletimiz her zor ve sıkıntılı dönemlerde olduğu gibi bu sıkıntılı dönemleri de birlik dayanışma ve güven duygusuyla aşacaktır. Devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz her derin ekonomik ve siyasi kriz sonucunda nasıl ayağa kalkmışsa bu sorun ve kriz döneminde de aynı anlayışla yeniden ayağa kalkıp yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF konusunda yapmış olduğu son açıklamasında, IMF anlaşmalarıyla son taksidin ödendiğini ve bu konuda yeni bir anlaşma yapılmayacağını kendilerine ifade ettiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız, asla bir daha IMF ile iş birliğine girmeyeceklerini söylemişlerdir. IMF'ye, uluslararası şirketlerin hain oyunlarına teslim olmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın IMF konusundaki kararlılığını buradan bir kez daha tebrik ediyor ve destekliyoruz."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:33
  1. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  2. IMF

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