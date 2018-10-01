IMF Başkanından ticaret savaşı uyarısı!

IMF Başkanı Christine Lagarde ticaret alanında ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve gümrük vergilerinin küresel büyüme üzerinde olumsuz etkisi yaratmaya başladığı uyarısında bulundu. Lagarde, ülkelere ticari anlaşmazlıkları çözmeleri ve küresel ticaret kurallarında reforma gitmeleri çağrısında bulundu.

IMF Başkanı Lagarde bu görüşü, gelecek hafta Endonezya’da yapılacak yıllık IMF ve Dünya Bankası toplantıları öncesinde dile getirdi. Büyümenin 2011’den bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu ancak bunda katkısı olan ülke sayısının azalmasıyla son dönemde durağan bir hale geldiği konusunda uyarıda bulundu.

Lagarde, “Temmuz ayında 2018 ve 2019 yılları için küresel ölçekte yüzde 3,9 oranında bir büyüme tahmininde bulunmuştuk. Güncellenen tahminimizden gelecek hafta göreceğiniz gibi, görünüm o zamandan bu yana daha kötü” diye konuştu.

IMF Başkanı Lagarde, “Burada önemli olan söylemin ticari bariyerlerle gerçeğe dönüşmesi. Bu da sadece ticarete zarar vermekle kalmıyor, belirsizlik artmaya devam ettikçe yatırım ve imalat sektörünü de olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Lagarde, Amerika’da vergi kesintileri ve iyi mali koşullar sebebiyle büyüme görülürken, Euro bölgesinden ve Japonya’dan yavaşlama işaretlerinin alındığını vurguladı. Çin’in de büyüme oranlarına bakıldığında yavaşlama sinyalleri verdiğini ve bu trendin Amerika ile ticaret savaşıyla etkisini daha da arttıracağı uyarısında bulundu.

Rakamlar birbirine yakın

Lagarde, yüksek faiz oranları ve doların daha da güçlenmesiyle birlikte ticaret savaşının gelişmekte olan piyasaları etkilemeye başladığı uyarısını yaptı. IMF Başkanı, Çin hariç gelişmekte olan piyasaların 100 milyar dolara kadar bir borç portföyü ile karşı karşıya kalabileceğini öngören IMF raporuna atıfta bulundu. Raporda telaffuz edilen bu rakam, 10 yıl önce yaşanan küresel mali kriz sırasında görülen rakamlarla aynı düzeyde.

Lagarde, “Daha açık söylemek gerekirse, şimdilik piyasalarda kapsamı geniş bir salgın görmedik ama koşulların hızlı şekilde değişebileceğini de biliyoruz. Gelişmekte olan ve gelişen ekonomilerde şok etkisi yaratabilir” uyarısında bulundu.

IMF Başkanı Lagarde, Amerika ve Çin’in adını vermeden ülkelere ticari anlaşmazlıkları çözme ve tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. Küresel ticaret sisteminde de daha “akıllı kurallar” inşa etmeleri gerektiği mesajını verdi.