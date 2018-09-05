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IMF Başkanı'ndan önemli açıklama: Müzakerelerimiz sürecek

IMF Başkanı Christine Lagarde; "Arjantin’in programının güçlendirilmesi yönünde ilerleme sağladık" diye konuştu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:06
IMF Başkanı'ndan önemli açıklama: Müzakerelerimiz sürecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Arjantin Maliye Bakanı Nicolas Dujovne ile yaptıkları görüşmede Arjantin’in karşı karşıya olduğu piyasa oynaklığını aşması için oluşturulan IMF programının güçlendirilmesi konusunda ilerleme sağladıklarını söyledi.

Dujovne ve Arjantin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gustavo Canonero ile görüşmesi sonrasında konuşan Lagarde, "Müzakerelerimiz teknik bir seviyede sürecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bizim ortak hedefimiz IMF İcra Kurulu’na sunulacak bir önerinin hızla tamamlanması" dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:06
  1. Uluslararası Para Fonu
  2. IMF
  3. Christine Lagarde

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