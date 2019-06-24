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IMF Başkanı Lagarde Malezya'da

24 Haziran 2019 Pazartesi 19:24
IMF Başkanı Lagarde Malezya'da

KUALA LUMPUR (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya geldi.

Lagarde, iki günlük Malezya ziyareti kapsamında idari başkent Putrajaya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.

Lagarde'ın Mahathir ile görüşmesine dair Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'da yer alan haberde, IMF Başkanı'nın Malezya hükümetinin yolsuzlukla mücadelesini takdirle karşıladığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, IMF ile Malezya arasında gelecekte uygulanması planlanan ortak projelerin konuşulduğu kaydedildi.

Başbakan ile görüşmesinin ardından Lagarde, daha sonra Malaya Üniversitesinde öğrencilere hitap etti.

Christine Lagarde, Güneydoğu Asya ülkelerinin ekonomik gelişiminin yolsuzlukla mücadele, yüksek kaliteli eğitime yatırım ve iş gücünde kadının yerinin arttırılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

IMF Başkanı, Malezya'nın eğitim ve kadının iş gücüne katılımı alanında mesafe katetmesi gerektiğini belirterek, mevcut hükümetin yolsuzlukla mücadele politikasını "olağanüstü ilerleme" olarak tanımladı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 19:24
  1. Chirstine Lagarde
  2. IMF
  3. Mahathir
  4. Malezya
  5. Uluslararası Para Fonu

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