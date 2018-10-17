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IMF Başkanı Christine Lagarde'dan Suudi Arabistan kararı

Uluslararası Para Fonu Başkanı Lagarde, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair şüphelerin güçlenmesinin ardından, Riyad'da yapılacak "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansından çekilen son isim oldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:23
IMF Başkanı Christine Lagarde'dan Suudi Arabistan kararı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FII konferansına katılmaktan vazgeçenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.  AA'nın haberine göre; IMF'den yapılan yazılı açıklamada, "IMF Başkanı Christine Lagarde'ın planlanan Ortadoğu ziyaretini ertelediği" bildirildi. Lagarde, "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferansa katılmak üzere gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidecekti.

Washington Post'ın Suudi yazarı Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, hafta başından bu yana, Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu. Ayrıca, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacağını geçen hafta açıklayanlar arasında yer aldı.

ÖNDE GELEN BASIN KURULUŞLARI SPONSORLUKLARINI ÇEKTİ: İş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra uluslararası basın kuruluşları da konferanstan desteğini çekmeye devam ediyor.New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında bulunuyor.Ayrıca, The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

KAŞIKÇI OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR: Hala sponsorlar arasında kalmaya devam eden Amerikalı basın kuruluşu Fox ise Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:23
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