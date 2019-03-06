0553 313 94 23

İMEAK’tan “İstihdam Seferberliği” kampanyasına destek

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran: - "(İstihdam seferberliği) İş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunuldu. Bu destekler iş dünyamız için büyük bir fırsattır"- "İş dünyasını, özellikle denizcilik camiasını istihdam seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Türk denizcilik sektörü olarak istihdam seferberliğinde elimizi taşın altına koyacağız"

06 Mart 2019 Çarşamba 17:06
İMEAK’tan “İstihdam Seferberliği” kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere sunulan teşviklerin büyük fırsat olduğunu belirterek, "Türk denizcilik sektörü olarak istihdam seferberliğinde elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullandı.

Kıran, 25 Şubat'ta "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019'a ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seferberlik kapsamında, iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu bildirdi.

Bu desteklerin iş dünyası için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Kıran, iş dünyasını, özellikle denizcilik camiasını istihdam seferberliğine katılmaya davet etti.

"Türk denizcilik sektörü olarak istihdam seferberliğinde elimizi taşın altına koyacağız." ifadesini kullanan Kıran, iş dünyasına sunulan 8 farklı teşvikten ikisinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Kıran, bunlardan birincisinin, "Nisan sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletin karşılaması" olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkincisi olarak da herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor."


- "İş dünyasının tüm temsilcileri olarak bu seferberliğinin arkasındayız"


Kıran, Valilik öncülüğünde İstanbul'daki tüm odalar ve iş dünyasının diğer temsilcilerinin bir araya gelerek harekete geçtiğini belirterek, yakın zamanda bunu bir tanıtım toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

İMEAK DTO olarak hizmet alanlarının sadece İstanbul ile sınırlı olmadığını, denizin, denizciliğin olduğu her yerde bulunduklarını vurgulayan Kıran, "Bu bakımdan odamıza daha büyük bir yük düşüyor. Türkiye genelindeki 9 şubemiz ve 15 temsilciliğimizle birlikte istihdam seferberliği için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kıran, iş dünyasının her temsilcisinin yeni bir istihdamının, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak" anlamına geldiğini kaydederek, ülkenin kendine güvenenleri hiçbir zaman yanıltmadığını vurguladı.

Dünün en çok kazananlarının Türkiye'ye yatırım yapanların, Türkiye'de istihdam sağlayanların olduğunu aktaran Kıran, "Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda, bu ülkenin denizlerinde bereket var, umut var. Burada iş var, burada aş var, burada gelecek var diyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:06
  1. İMEAK
  2. İstihdam Seferberliği 2019
  3. Tamer Kıran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    1. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    2. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    3. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    4. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    5. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    6. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    7. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    8. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    10. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    11. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    12. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    13. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    14. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    15. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    16. Belediyeden kadınlara özel konser
    17. New York borsası karışık seyirle açıldı
    18. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    19. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    20. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    21. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    22. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    23. Numan Kurtulmuş: "Menderes için..
    24. "Küçük mucitler"ödüllerini aldı
    25. Rize simidi tescillendi
    26. Erzurum merkezli 3 ildeki terör..
    27. Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı
    28. Genç kızın çantasından çıkanlar polisi..
    29. KAYÜ’de ’Altın Madenlerinde İş Sağlığı..
    30. Atılan sigara izmariti az kalsın..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'