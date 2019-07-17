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İmar ve ruhsat müdürleri Mezitli’de toplandı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 4 merkez ilçe belediyesinin İmar ve Şehircilik ile İnşaat Ruhsat Müdürlüğü yöneticilerini buluşturdu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
İmar ve ruhsat müdürleri Mezitli’de toplandı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 4 merkez ilçe belediyesinin İmar ve Şehircilik ile İnşaat Ruhsat Müdürlüğü yöneticilerini buluşturdu. Belediyelerin ortak olan sorunlarının konuşulduğu toplantıda, karşılaşılan sıkıntılarla ve çözüm yöntemleriyle ilgili bilgi alışverişi yapıldı.


Mersin merkezde bulunan Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli belediyelerinde görev yapan yöneticiler, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz yönetiminde gerçekleşen toplantıda, ortak meselelerde izlenen yöntemleri masaya yatırdı. Danıştay tarafından iptal edilen planlı alanlar imar yönetmeliği hükümlerinin yanında yapı kullanım izinleri uygulamaları ve izlenen süreçler, Deprem Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler konusunda bilgi alışverişi yapıldı. Yapılan toplantı hakkında bilgi veren Yaser Gündüz, “Karşılaşılan problemlerde diğer belediyeler ile şifahen görüşmeler yapılıyordu.Ancak bunu kurumsal bir yapı içerisinde yapmamız gerektiğine karar verdik. Düzenli bir şekilde yaparak, sorun yaşanmadan nasıl çözüm üretilebilir diye konuşmak istedik. Kanun ve yönetmelikler, bunlarda yapılan değişikler ve yargı kararları karşısında, iş ve işlemleri aynı şekilde uyguladığımızı tespit ettik" dedi.


Oldukça faydalı bir toplantı olduğunu ifade eden Gündüz, "Toplantımızda yeni fikirler ortaya çıkıyor. İlçelerimizin kendi yaşadıkları yerel sıkıntılarla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. İlçeye özgü problemlerin çözümü için farklı bakış açılarına sahip olabiliyoruz. Hukuksal problemler karşısında alınan tavır son derece önemli katkı sağlıyor. Çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdiğimiz için katılımcılarımızla bunun periyodik olarak yapılmasına karar verdik. Katılarak katkı sunan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
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