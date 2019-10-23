Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz." dedi.

Bingöl'deki temasları kapsamında katıldığı Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Kurum, vefanın, dayanışma ve muhabbetin şehri olan Bingöl'de bununmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurum, Bingöl'ün sorunlarını, problemlerini￼ istişare etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak için toplantı yaptıklarını ifade ederek, Bingöllülerin yaşam şartlarını iyileştirecek projeleri adım adım, gece gündüz, kararlı bir şekilde yapmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı

"Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'nda sahada kazanırken masada da kazanmaya devam ediyoruz." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yapmış olduğu görüşme çerçevesinde 10 maddelik güvenli bölge ilanı ve burada barışın, huzurun getireceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı. Ve inşallah 150 saat sonunda da bu bölge güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz çok önemli bir projeyi de inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah çok kısa bir sürede de bu güvenli bölgenin inşası ile bölgeye huzur, mutluluk geleceğini, bu huzur ve mutlulukla da hakikaten hem bölge için hem ülkemiz için bir istikrar ortamının oluşacağını düşünüyorum."

Bingöl'e "Millet Vadisi"

Bingöl'ün Genç ilçesinde millet bahçesi yapımı konusunda çalışmaların sürdüğü anlatan Kurum, kent merkezindeki Çabakçur Vadisi'nde de "Millet Vadisi" yapılacağını söyledi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Bingöl'de bir millet bahçesi yapılması talimatını verdiler. Bugün yer noktasında istişaremizi yaptık ve almış olduğumuz karar çerçevesinde Çapakçur Vadisinde yaklaşık 2,4 milyon metrekarelik alanda etaplar halinde burayı bir vadi şekline çevireceğiz. Bunu da Türkiye'de 'Millet Vadisi' olarak ilk defa Bingöl'de gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

İmar denetçi sayısı artırılıyor

Bakan Kurum, ülke genelinde kaçak yapılarla mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çekerek, bu kapsamda bin yeni imar denetçisinin görevlendirileceğini vurguladı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapı ile alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz. Antalya'da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu sayı 2 bin 100 olacak. 100'ü İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de denetçilerimiz hizmet verecek, şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sit ve tabiat alanlarımızda, kaçak yapı nerede varsa bu kaçak yapıyla mücadele noktasında imar denetçilerimiz görev yapacaklar. Ve mevzuata, kanuna aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar. Biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştiriyor olacağız."

Hem imar ve kaçak yapıyla ilgili mücadele noktasında hem de yıkımı konusunda yeni düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Kurum, konuyla ilgili taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisine ilettiklerini ifade etti.

"Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Kurum, "Bu tarihten sonra Türkiye'de nerede olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağımızı da buradan bildirmek isterim. Bu şehirler hepimizin, korumak durumundayız. Bu şehirlerimizi koruyarak, gelecek nesillerimize aktarmak durumundayız. Bu noktada benim de eksikliğim varsa, ben de cezamı çekmeye razıyım." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Bingöl'e gösterdiği yakın ilgiden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önemine değindi.

Yılmaz, Bakanlığın masa başında çalışmak yerine, bölgelere giderek, yöre insanı ile sorunlara çözüm aradığına işaret ederek, bu çalışmalarından dolayı Bakan Kurum ve tüm ekibine teşekkür etti.