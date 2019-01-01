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"İmar Barışı"nda süre uzatımı Resmi Gazete'de

"İmar Barışı" olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

01 Ocak 2019 Salı 00:15
"İmar Barışı"nda süre uzatımı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019'e kadar uzatıldı.

Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi gereğince verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda bugüne kadar başvuru sayısı 9 milyon 698 bin 238 ulaşırken 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:15
  1. imar barışı
  2. Resmi Gazete
  3. yapı kayıt belgesi

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