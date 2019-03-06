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Rayiç bedel nedir nasıl hesaplanır? Rayiç bedeli nasıl öğrenilir

Evi olan, arsası olan kısacası gayri menkulü bulanan vatandaşların yakından bildiği rayiç bedeli ile ilgili haberleri sizler için derledik. Rayiç bedel nedir, araç rayiç bedel nedir, belediye rayiç bedeli nedir, rayiç bedeli sorgulama, rayiç bedeli nereden öğrenilir, rayiç bedeli ne işe yarar soruları en çok aranan konuların başında gelmekte. Rayiç beledi, pazar değeri olarak da bilinir. Kısaca rayiç bedeli, gayrimenkulün günümüz piyasasındaki alım-satım değeridir. Rayiç bedel taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi, manzarası, ulaşımı, büyüklüğü, sosyal alanları, şehre uzaklığı gibi bir çok konuya göre değişiklik göstermektedir. Peki rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır?

06 Mart 2019 Çarşamba 16:02
Rayiç bedel nedir nasıl hesaplanır? Rayiç bedeli nasıl öğrenilir

Evi olan, arsası olan kısacası gayri menkulü bulanan vatandaşların yakından bildiği rayiç bedeli ile ilgili haberleri sizler için derledik. Rayiç bedel nedir, araç rayiç bedel nedir, belediye rayiç bedeli nedir, rayiç bedeli sorgulama, rayiç bedeli nereden öğrenilir, rayiç bedeli ne işe yarar soruları en çok aranan konuların başında gelmekte. Rayiç beledi, pazar değeri olarak da bilinir. Kısaca rayiç bedeli, gayrimenkulün günümüz piyasasındaki alım-satım değeridir. Rayiç bedel taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi, manzarası, ulaşımı, büyüklüğü, sosyal alanları, şehre uzaklığı gibi bir çok konuya göre değişiklik göstermektedir. Peki rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır?

Rayiç bedel nasıl hesaplanır?

Rayiç bedel nasıl hesaplanır? Rayiç bedeli belirleyen ilk etmen arz-talep dengesidir. Bir taşınmaza olan talebin artması arzı da yükselttiği için rayiç bedelde de bir artış yaşanır. Ayrıca taşınmazın konumu, şehir merkezine yakınlığı, semti gibi sebepler de rayip bedel üzerinde önemli rol oynar. Rayiç bedel ortalama ve kısmi rayiç bedel olarak iki kategoride belirlenir. Ortalama rayiç bedel belirlenirken aynı konum ve özelliklerde bulunan en az 3 adet taşınmazın metrekaresi ve rayiç bedellerinin bilinmesi gerekir. Metrekare başına düşen rayiç bedel, aynı özellikteki 3 evin rayiç bedelinin toplamının bu 3 evin metrekare toplamına bölerek bulunur.

Kısmi rayiç bedel ise metrekare başına düşen rayiç bedelin, satışı yapılacak evin metrekaresi ile çarparak elde edilir. Son olarak gerçek rayiç bedel bağımsız eksperler ya da belediyelerin ilgili birimleri tarafından hesaplanır. Bedeli hesaplanacak konut ile diğer 3 konut arasında özellikleri göz önünde bulundurularak bir puanlama yapılır. Satışı gerçekleştirilecek asıl konutun diğer konutlar ile arasındaki eksiklik ve fazlalıklar göz önünde bulundurularak net bir rakam ortaya çıkarılır.

Rayiç bedel hesaplamaka için örnek şu şekilde verilebilir; Aynı semtte yer alan brüt metrekareleri 80, 100 ve 120 metrekare olan 3 emsal konutu ele alalım:

80+100+120=300 metrekare toplam alan oluşmakta.

Bu 3 konutun toplam maddi değeri 360 bin TL

Bu durumda konut başına düşen rayiç bedel 360.000/300=1200

Rayiç bedeli hesaplanacak konut 100 metrekare olduğu varsayıldığında, 100×1200= 120.000 TL rayiç bedel hesaplanmış olur.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:13
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