"İmar barışında bir aydan kısa süre kaldı"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, imar barışına başvuru süresinin dolmasına bir ay süre kaldığını belirterek, "Yapı Kayıt Belgesi için hala başvurmamış olanlar varsa acele etmeli, herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşın başvuruyu son günlere bırakmamalı." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçen imar barışına 8 Haziran'da başlayan başvurular, 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabileceği açıklanan sürecin sonradan 31 Aralık'a kadar uzatıldığını anımsattı.

İmar barışının 14 milyona yakın yapıyı kapsadığı bilgisini veren Yüksel, "En son öğrendiğimiz rakama göre başvurular 9 milyona yaklaşmış durumda. Biz 8-10 milyon aralığında başvuru bekliyorduk. Ulaşılan rakam çok iyi. Son bir ayda 10 milyon aşılabilir." diye konuştu.

Yüksel, imar barışına başvuru süresinin dolmasına bir aydan kısa süre kaldığını, başvuruların bu ay sonu dolduğunu belirterek, "Yapı Kayıt Belgesi için hala başvurmamış olanlar varsa acele etmeli, herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşın başvuruyu son günlere bırakmamalı." ifadelerini kullandı.

İlgili tebliğde 20 Eylül'de yaşanan değişiklikle başvuruların hızlandığını dile getiren Yüksel, ancak son dönemde biraz yavaşlama olduğunu, başvurmayı düşünmeyip de son anda başvurmaya karar verecekler nedeniyle aralık sonuna doğru yoğunluk yaşanabileceğini anlattı.





- "İmar barışına başvurmayanlar sorun yaşayacağını bilmeli"





Yüksel, kendilerine, elektronik posta, telefon, birebir görüşme ve SMS gibi yollarla imar barışına başvurmama noktasında bazı gerekçelerin ulaştırıldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İmar barışına başvurulmaması için bazı mülk sahipleri arasında son dönemde bazı söylemler ve olumsuz hava hızla yayılıyor. Bu olumsuz havayı yayanlar, 'Şimdiye kadar 30-40 yıldır yıkılmayan binaları kimse yıkmaz, paranızı boşuna harcamayın', 'Zaten evinde, iş yerinde sen oturuyor ve çalışıyorsun, bu Yapı Kayıt Belgesi sadece elektrik ,su bağlanması için, elektriğin de suyun da var' diyorlar. Site ya da büyük apartmanlar ise, 'Biz koskoca sanayi/konut sitesiyiz, 3 bin dükkanı gelip mühürleyecekler mi, bin dairenin elektriğini mi kesecekler' diyorlar. Bu gruptaki kişiler için imar barışından sonra bir barış daha gelmeyeceği ve barış için belge almayanların hangi müeyyide ile karşılaşacakları net olarak dile getirilmeli."

Yüksel, imar barışına başvurmak isteyip de istenilen tutarı bir defada ödeyemeyecek olanların ise taksitlendirme beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Bazı öz sermayesi zayıf ticari işletmelerin veya fabrikaların da imar barışına başvuramadığını dile getiren Yüksel, bu grubun ödemeyi, yıllara yayarak faizsiz ya da çok düşük faizle yapmak istediğini aktardı.





- "İmar barışına en hızlı orta direk başvurdu"





Yüksel, imar barışına başvuru yapmayan bir diğer grubun ise güçlendirme talep edenler olduğunu belirterek, "İmar barışı çıktığı için çok mutlu ama, bu harcı ödedikten sonra binasının 1-2 yıl içinde yıkılmasından endişe edenler, yasaya, güçlendirme eklenmesini bekliyorlar. Bu grupta, 'Harçlar ödendikten sonra bir mühendislik firmasının denetiminde binamızı güçlendirelim, madem binayı koruyacağız en azından 5-10 yıl daha ayakta tutalım, sağlamlaştıralım' görüşü var." şeklinde konuştu.

İmar barışına en hızlı başvuranlara ilişkin Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Yapı Kayıt Belgesi'ne serbest meslek mensupları ile orta derecede yüksek maaş alan kesim en hızlı başvuranlar oldu. Bunlara orta direk diyebiliriz. Bu kesim böyle bir barışın her zaman gelmeyeceğini en iyi algılayan kesim oldu. Diğerlerini başvuruya yönlendiren teşvik eden kesim de genelde bunlar. Bu kesim aynı zamanda çok malikli sitelerde de yönetici oluyor genelde. Villa ve lüks bina ile hazine veya kıyı alanlardaki yapıların sahipleri de uygulamaya en hızlı başvuranlardan."