"İmar Barışı'na 10,5 milyon kişi başvurdu"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na 10,5 milyon vatandaşın başvuru yaptığını bildirdi.

Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İmar Barışı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, bunun 13,5 milyon vatandaşı ilgilendiren bir konu olduğuna işaret ederek, "10,5 milyon vatandaş, İmar Barışı'na başvurdu." dedi.

Kurum, "Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, ülkemizdeki yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız. Nerde ne kaçak var, bu yapıların durumu, risk durumu nedir? Bu analizleri elde etmiş olacağız ki bu veri bizim için çok önemli bir veri." değerlendirmesinde bulundu.

İmar Barışı'ndan yararlanan 10,5 milyon vatandaşın çoğunun elektrik, su, doğalgaz sorunlarının bulunduğunu, tapuları olmadığından mülkiyeti ipotek gösteremediklerini aktaran Kurum, "Şimdi bunların hepsinin önünü açtık ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeren İmar Barışı süreci bu anlamda çok olumlu gidiyor." ifadesini kullandı.

Kültürel alanlarda İmar Barışı'nı sabote eden vatandaşların bulunduğuna işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle bu takibi yapıyoruz. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem de doğal sit alanlarında hem de tarihi alanlarımızdaki yapıların durumunu ve yeni yapılara ilişkin süreci de takip ediyoruz. Biz kesinlikle tarihimize, kültürümüze, doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Bunu çok net söylüyorum. Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var. Biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmayı hedefliyoruz, yani tüm ülke toprağının yüzde 17'sini korumak üzere yola çıkıyoruz.

Arkeolojik sit alanlarında kesinlikle İmar Barışı'na müsaade etmiyoruz. Peribacaları'nın olduğu Nevşehir'deki süreçte de bu yapıların yapılmasına müsaade etmedik. Yıkımını da gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 100'ün üzerinde yapıyı yıktık ve tespit ettiğimiz 195 yapının etaplar halinde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğal sit alanlarında tüm Türkiye'de yaptığımız tespitlerde 2 bin 165 kaçak yapı var. Bu yapıların da tespitlerini yaptık ve süreç içerisinde bunların da yıkımlarını gerçekleştireceğiz."

Özel Çevre Koruma Bölgesi alanlarını artırdıklarını dile getiren Kurum, bu sayede doğayı koruyacak projeleri de yapmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

İmar Barışı'nda vatandaşın mağduriyetini gidermeyi amaçladıklarını dile getiren Kurum, diğer taraftan da çevreyi doğayı koruyacak süreci de aynı zamanda işletmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

- En çok talep Adana'dan geldi

Bakan Kurum, Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasına ilişkin bir soru üzerine, "218 bin çiftçimizi ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı. Bu sayede Tarım Bakanlığımızın da verdiği desteklerden de faydalanıyorlar. Bu da çok önemli. En çok gelen talep, 14 bin başvuru ile Adana'dan geldi. Adana'yı 10 bin başvuru ile Hatay izliyor, 9 bin başvuru ile Konya, 8 bin 700 başvuru ile İzmir ve Muğla takip ediyor." diye konuştu.

"Bugüne kadar 26 bin vatandaşa toplam 391 milyon metrekare alanın kiralamasını yaptık." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu ne demek? Biz ülkemizdeki tarımı artıracağız, buradaki istihdamı artıracağız, hayvancılığı artıracağız. Bu kiralamaları yapmakla birlikte hem ekonomiye hem istihdama da destek olmuş hem de vatandaşımıza o atıl hazine arazilerini kullandırarak destek olmuş oluyoruz."

Bu arazileri, sadece vatandaşlara değil tüm sektörlere kullandırdıklarını belirten Kurum, hem küçük sanayi siteleri hem de organize sanayi bölgeleri noktasında destekler verdiklerini anlattı.

- "Ankara'nın hem güneyinde hem kuzeyinde iki yeşil koridor açıyoruz"

Bakan Murat Kurum bir soru üzerine, Ankara'da "AKM" Projesi ile "Kanal Ankara" projesinin ayrıntılarını da paylaştı.

Ankara'ya ilişkin çok önemli bir proje yürüttüklerini kenti hem güneyinde hem kuzeyinde iki yeşil koridor açma çalışmaları yürüttüklerine değinen Kurum, "Mogan Gölümüz'le başlıyor, İmrahor'a giden süreçte 35 kilometreye uzanan bir hat. Mogan'ı, Gölbaşı'nı içine alan ve İmrahor Vadisi ile devam eden ve içinde parkların, bahçelerin, kanalların, göletlerin, yürüme yollarının, spor alanlarının olduğu çok önemli bir koridoru orada hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Mogan Gölü'nde yaklaşık 3 milyon metreküplük bir dip çamuru temizlediklerini dile getiren Kurum, "Mogan Gölü etrafından çok büyük bir Millet Bahçesi projelendiriyoruz. Onu inşallah Eymir Gölü ile birleştireceğiz ve devamında o koridoru İmrahor'a kadar uzanan bir süreçte götürmek istiyoruz." dedi.

Murat Kurum, projenin görsellerini de paylaşarak, "İmrahor Vadisi'ndeki Kanal Ankara olarak bilinen yaklaşık 193 bin metrekarelik alanın da bugün temelini atıyoruz. 2019 yılı içerisinde büyük bir kısmını tamamlarız, açarız diye düşünüyorum." bilgisini verdi.

Mogan Gölü'nün etrafında yapılacak Millet Bahçesi Projesi'ne ilikin detaylar veren Kurum, etrafında yürüme yolları, bisiklet yollarının bulunacağını belirterek, "Yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alan bu. Bu, İngiltere Londra'daki Hyde Park'ın hemen hemen yarısı demek." ifadesini kullandı.

Bu bölgede açık otoparkları, dinlenme alanları, spor alanlarının olacağını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Şimdi peyzaj ve Millet Bahçesi ihale sürecini devam ettiriyoruz. Bunun devamındaki İmrahor Vadisi'ndekinin temelini bugün atıyoruz. Kalanını da 35 kilometrelik koridordaki süreci Mogan'daki süreci de bu yıl içerisinde temelini atmak suretiyle güneyde bir kere bu koridoru açmış olacağız. Yeşil bir koridor olacak. Ankara için çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Şehrin kuzeyine de çok önemli bir hat kuruluyor

Bakan Kurum, kentin kuzeyinde de çok önemli bir hattın bulunduğunu, Atatürk Orman Çiftliği ile başlayan bu hatta Atatürk Kültür Merkezi olarak bilinen yaklaşık 650 bin metrekarelik alana Ankara'ya yakışacak millet bahçesi yaptıklarını söyledi.

Kurum, "Bu yine Hyde Park'ın yarı büyüklüğünde. Bu alanla birlikte güneydeki yaptığımız koridorun bir benzerini de kuzeyde yapacağız." dedi.

Melike Hatun Camisi'nin bulunduğu mekanda bir meydan düzenlemesi yapacaklarını, oradaki tarihi yapıların da yeniden restorasyonunu gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, böylece kuzeyde de bir koridorun açılmış olacağına değindi.

Bakan Murat Kurum, "Sadece AKM ve bu yapacağımız İmrahor'daki yeşil alanların millet bahçelerinin toplam maliyeti 1 milyar lirayı aşıyor ve bunlara başladık. AKM'nin de ihalesini yaptık, temelini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atacağız ve 2019 yılı içerisinde büyük bir sürecini de tamamlayacağız. Etaplar halinde 2020 yılında Ankaralı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, bu alanda tohum merkezi, kır lokantası, bostanların, koku bahçelerinin, sağlık merkezlerinin, çocuk oyun alanlarının, müzelerin, dinlenme alanlarının bulunacağını da bildirdi.

Buradaki Millet Kıraathanesi'nin Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacağına dikkati çeken Kurum, söz konusu alanda yüzlerce kitabın bulunacağını söyledi.

Meydanda tüm illerin geleneksel ürünlerinin sergilendiği bölümlerin de yapılacağına işaret eden Kurum, ayrıca tören alanının korunacağını söyledi.

Burada yeri geldiğinde tören yapılacağını, yeri geldiğinde konser verileceğini anlatan Kurum, "(Ankaralının hafta sonu nereye gideceğim) endişesini biraz da olsa bitirmek istiyoruz. 2020 yılında inşallah oraya gideceğiz ve beraber gezeceğiz." dedi.

(Sürecek)