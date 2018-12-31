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İmar Barışı'nda süre uzatıldı mı? İmar barışı ile ilgili son durum 2019

Bugün sona ermesi beklenen İmar Barışı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Daha önce de sinyali verilen gelişmeye göre kamuoyunda heyecan uyandıran İmar Barışı'nda süre uzatıldı mı? İmar barışı ile ilgili son durum

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:14
İmar Barışı'nda süre uzatıldı mı? İmar barışı ile ilgili son durum 2019

Bugün sona ermesi beklenen İmar Barışı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı, kamuoyunda heyecan uyandıran İmar Barışı'nda süre uzatıldı mı? İmar barışı ile ilgili son durum...

İmar barışı uygulaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada yaklaşık 9 milyon 500 bin kişinin İmar Barışı'ndan faydalandığını söylemişti. Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız İmar Barışı'ndan faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuşmuştu. Başvuru süresi bugün sona erecek İmar Barışı uygulaması 6 ay daha uzatıldı.

Uzatma sinyali verilmişti

İmar Barışı'na ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, "Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız" demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçen İmar Barışı'na başvurular 8 Haziran'da başlamıştı. 31 Ekim'de sona ereceği açıklanan uygulamaya başvurular 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:14
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