İmar barışı; devletin mevcut duruma yüzünü dönmesi ve görmesidir

Osman Demir

2018’de çıkarılan ve halen müracaatları devam eden İMAR BARIŞI, imar kanununa eklenen geçici bir maddedir. Daha önceleri de müteaddit defalar İMAR AFFI ÇIKARTILMIŞTIR. En son 1988 de çıkartılmıştı.

Aslında İMAR AFFI BİR SONUÇTUR. Esas olan imar affına duyulan ihtiyaç ya da ihtiyaç duyulmamasıdır. İdeal olan, doğru olan budur.

Ülkemizde planlı programlı bir şehirleşme ve yapılaşma olmamıştır. 1970’ler de köylerden kentlere çok hızlı bir göç hareketi başladı ve 1980’lere kadar hızla devam etti. Ne kentlerimiz, imar planı olarak ne de planlı arsa üretimi olarak buna hazır değildi. Bu hızlı göçe de karşılık veremedi. Kente akrabasının yanına göç edenler, belli bölgelerde kaçak gecekondular yaptılar, ucuz ve kolay yoldan barınma ihtiyacını kendilerince giderdiler. Belediyeler siyasi ve ekonomik nedenlerden bu imarsız ve kaçak yapılaşmaya yol verdiler. Yıllar içinde biriken bu kaçak yapılar için bir çözüm ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü bunlara elektrik veriliyor, su veriliyor, yol vb altyapı hizmetleri götürülüyordu. Bunun için en kolay yol İMAR AFFI çıkartılmasıdır.

En son 1988’de çıkartılan affın ardından 30 yıl geçti. Bu zaman zarfında da birçok imara aykırı yapı yapıldı. 1999 İstanbul depreminden sonra YAPI DENETİMİ kanunu çıkartıldı ve inşaatlar yapım aşamasında çok ciddi şekilde kontrole tabi tutuldu ve yapılara çok ciddi bir disiplin geldi. Bunun için 2000’den sonra kaçak yapı yok denecek kadar az, ruhsata aykırı yapı da aynı şekilde çok az yapılabilmiştir. Ama daha çok 1988 -2000 arası ruhsata aykırı ve büyütülmüş yapılar vardır. Bunların sayısı hiç azımsanmayacak kadardır.

Kimisi, 10’larca daire olmasına rağmen, halen arsadan hisseli tapudur ama yerinde ve uygulamada 10’larca aile oturmakta hatta emlak vergilerini de konut olarak vermektedirler. Bu bir fiili durumdur. Birçok apartman, belli bir kata kadar ruhsatlı iken, 2 kat, 3 kat fazla yapılmış, ya da yatayda büyütülmüştür. Yani projesi 60’ar m2’den çift daire 120 m2 iken, 240 m2 yapılmıştır. Bodrum katlar kullanıma katılmış, çatı katlarında dubleks ilaveler yapılmıştır.

Bu gerçek ve aykırı durum ortada iken ve bunu da belediye, devlet vs herkes bilirken, bir nevi bilmiyor görmüyor gibi davranıyor..

Burada yapılacak 3 çeşit iş var; 1- mevcut durum böyle devam eder. Ki bu sağlıklı değildir. 2- Bu yapılar için yıkım kararı çıkartır ve yıkarsın. BU HİÇBİR ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL. BU KADAR ÇOK SAYIDA EVİ HİÇ KİMSE SAHİPLERİNİN BAŞINA YIKAMAZ, BUNU GÖZE ALAMAZ.

3- Bu yapılara bir çözüm bulunup bunların sisteme dahil edilmesi, bu şekilde vatandaşın sorununun çözülmesi. Çünkü bu yapılar elektrik su ve doğalgaz bağlatamıyorlar.

İşte bu 3. yol tercih edildi, eskilerden biraz daha farklı olarak imar barışı yasası çıkartıldı. Özetle devlet dedi ki, mevcut durumunu bana beyan et, bunun bedelini öde, ben de bu yapıya, YAPI KAYIT BELGESİ VEREREK RESMİ KAYIT ALTINA ALAYIM. Bunun için proje çizilmesini ve binanın sağlamlığını kontrol içinde hiçbir şey istemedi. Çok kolay, yalın ve pratik bir şekilde çözüme kavuşturdu. Binanın sağlamlığı sorumluluğu vs tamamen sahibinin üzerinde ve sorumluluğunda. Şu istenebilirdi, teknik olarak binanın sağlamlığını ölçen çalışmalar istenebilirdi. Bu şekilde sağlam olan binalar bu hakka kavuşurdu. Ama peşinen söyleyeyim ki çok az sayıda yapı bunu sağlayabilirdi. Belki %10, belki %20.. Geriye kalan asla bu standardı sağlamadığı için yararlanamazdı. Daha doğru mu daha iyi mi orası tartışılabilir. Ama mevcut kaçak ya da ruhsata aykırı yapılar, için getirilen bu İMAR BARIŞI, DEVLETİN MEVCUT FİİLİ DURUMU GÖRMEZDEN GELMESİNDEN VAZGEÇMESİ VE BU DURUMU GÖRMESİ, GÖRDÜM DEMESİDİR. Sorunu ele alıp bir şekilde çözmesidir. Sağlam olmayan binalara, YAPI KAYIT BELGESİ, verilmesinin mahsuru yok değil. Ama vatandaş zaten bu sorunlu, sağlam olmayan mahsurlu yapılarda oturmaya devam ediyor.

Yapılırken sorunlu ve yanlış olan bir şeyi, hiç sorunsuz, problemsiz şekilde çözüme kavuşturmak da mümkün olmuyor. Burada iş de sorumluluk da yapı sahiplerine düşüyor. Binanın çok basit olan statik analizini yaptırarak, belki mevcut üst kriterleri sağlayamasa da en azından bina çok kötü ise İmar barışına başvurmaktansa, yapının güçlendirilmesine, ya da kendi canlarını ve sağlıklarını düşünerek yeniden yapım halinde ‘’bana mevcut kadar daire düşer mi?’’ endişesini taşımadan yıktırılmasını sağlamaları gerekir.