0553 313 94 23

Bakan Kurum açıkladı: İmar Barışı başvuruları uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,İmar Barışı'na başvuruların 15 Haziran 2019'a kadar uzatıldığını duyurdu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:36
Bakan Kurum açıkladı: İmar Barışı başvuruları uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,İmar Barışı'na başvuruların 15 Haziran 2019'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

Kurum açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın başvuruda bulunarak imar barışına ilgi göstermesi, attığımız bu adımın önemini de ortaya koyuyor. Başvuru yapamayan ya da parasını yatıramayan vatandaşlarımızın mağduriyetler yaşamaması adına aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:36
  1. Murat Kurum
  2. imar barışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Turhan'dan yeni yıl mesajı
    1. Bakan Turhan'dan yeni yıl mesajı
    2. "İnsanlar birlik, beraberlik ve barış..
    3. Taksim'de dikkat çeken güvenlik..
    4. Cep telefonu aboneliğinin ilk..
    5. Kuş cennetindeki ördek katliamı
    6. Meşaleli kayakçılar Uludağ'ı aydınlattı
    7. İmar Barışı başvuruları uzatıldı
    8. Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine..
    9. BM'de 2018'de "en fazla kınanan" ülke..
    10. EGM Koordinasyon Merkezinde yılbaşı..
    11. Sürüklenen bottaki 47 düzensiz göçmen..
    12. Hiperaktif çocuklar neden tedavi..
    13. Saç derisinin kaşınmaması için ne..
    14. Kocasını silahla yaralayan kadın..
    15. Yol verme tartışmasında kurşun yağdırdı
    16. Yılbaşında hastaneler, bankalar, PTT,..
    17. Samsun'da park halindeki araçların..
    18. Harekat öncesi ÇNRA'lar sınıra ulaştı!
    19. GÜNCELLEME - Hartum'da polis öfkeli..
    20. Gübreye yüzde 5 ek indirim geliyor
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!