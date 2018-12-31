Bakan Kurum açıkladı: İmar Barışı başvuruları uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,İmar Barışı'na başvuruların 15 Haziran 2019'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

Kurum açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın başvuruda bulunarak imar barışına ilgi göstermesi, attığımız bu adımın önemini de ortaya koyuyor. Başvuru yapamayan ya da parasını yatıramayan vatandaşlarımızın mağduriyetler yaşamaması adına aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."