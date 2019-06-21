İmar alanı içindeki hububat hasadı vatandaşı rahatsız ediyor

Adıyaman’da imar alanı içerisinde kalan arazilere ekilen hububatların hasadı mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Binaların arasında bulunan arazilere ekilen arpa, buğday gibi hububatların hasadında ortaya çıkan tozmahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Mahalle aralarında olan arazilere hububat ekiminin yapılmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerin bu konuya duyarlı olması gerektiğini dile getirdi. Adıyaman kent merkezinde özellikle Yenisanayi Mahallesi ve Yenimahallede yoğunlukta olan arazilere ekilen hububatlar biçerdöverler ile hasat edilmeye başladı.

Vatandaşlar, imar alanı içerisinde alan bu arazilere hububat ekimine belediye yetkililerinin izin vermemesi gerektiğini ve belediyelerin böyle bir yetkisinin olduğunu ifade etti.