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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu: İmanlı nesil Kur’an’la yetişir

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu; “İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur’an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir. Bu çerçevede ahlaklı, güvenilir, idealleri olan ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi için sağlıklı bir din eğitimi verilmesi gerektiği yadsınamaz gerçektir” dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu: İmanlı nesil Kur’an’la yetişir

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, “İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur’an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir” dedi.

Muslu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı tarafından Gaziantep’teki Hayriye Büyükekşi Camii’nde düzenlenen “35. Hoşgör Hafızlık Merasimi”nde yaptığı konuşmada, hafızlığın İslam alemi için çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumun yükselmesi için Kur’an eğitimin şart olduğunu ifade eden Muslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur’an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir. Bu çerçevede ahlaklı, güvenilir, idealleri olan ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi için sağlıklı bir din eğitimi verilmesi gerektiği yadsınamaz gerçektir. Toplumun yükselmesi, ülkemizin madden ve manen kalkınması, Kur’an’la bütünleşmiş ve Peygamber Efendimiz’in ahlakını kuşanmış nesillerin yetişmesine bağlıdır. Böyle bir anlayışın filizlenmesi, ülkemizin ve dünyanın daha güvenli ve mamur hale gelmesini de temin edecektir. Hafızlık bu anlamda büyük bir nimet ve berekettir.

Hafızlığın bereketinin sadece kendisiyle sınırlı olmadığına dikkati çeken Muslu, “Hafızın annesi, babası, ailesi, köyü, mahallesi, kısacası yaşadığı çevre de bu bereketten nasiplenir. Çünkü hafız, Allah’ın kitabı için kendisini seçtiği ve emanetini yüklediği özel bir insandır. Dolayısıyla onlara yakışan insanın yaradılış gayesine, Kur’an’ın gönderiliş hikmetine uygun bir idealin peşinde koşmalarıdır” diye konuştu.

Kur’an tilavetinin ardından dua edilen programda, 85 hafıza başarı belgesi verildi.

Programa, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan, Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ile davetliler ve hafızların aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
  1. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı
  4. Hayriye Büyükekşi Camii
  5. 35. Hoşgör Hafızlık Merasimi
  6. Kur’an eğitimi
  7. Kur’an tilaveti
  8. Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik
  9. Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç
  10. Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan
  11. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı

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