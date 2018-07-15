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İmanın tanka galebe çaldığı gece: 15 Temmuz

Bugün Müslüman Türk milletinin, hain FETÖ’cüleri akamete uğrattığı 15 Temmuz Zaferi’nin 2. yıldönümü. İşte ‘ölümüne’ diyerek darbecilere meydan okuyan Başkan’ın ve halkının destanlaşan dirilişinin öyküsü...

15 Temmuz 2018 Pazar 11:31
İmanın tanka galebe çaldığı gece: 15 Temmuz

Sıcak bir temmuz akşamı Türk milleti, FETÖ’nün eli kanlı eşkıyalarına karşı dünyada eşine rastlanmamış destansı bir direniş gösterdi. 15 Temmuz 2016’da kahraman halkımız, FETÖ ve arkasındaki yedi düvele karşı bayrağı, vatanı, ezanı ve namusu için sokaklara döküldü. Gecenin zifiri karanlığı, darbecilerin ensesine milletin demir yumruğunun inmesiyle 16 Temmuz’da aydınlık bir geleceğe dönüştü. Başkan Erdoğan’ın etrafında kenetlenen aziz milletimiz, geleceğini çalmak isteyen FETÖ’cü hainlere ve yardakçılarına unutamayacakları okkalı bir Osmanlı tokadı vurdu. 

251 ŞEHİT 2193 GAZİ

Milletin iradesini, milletin vergileriyle alınan silahlara gasp etmeye çalışan FETÖ’cü alçaklar, bir yandan da Başkan Erdoğan ve ailesini hedef almıştı. Asker üniforması giymiş teröristler; tankarla, F 16’larla, ağır makinalı silahlarla saldırırken, göğüslerindeki imanla meydan yerine çıkan aziz milletimiz FETÖ’cü alçakları yerle yeksan etti. 251 şehit ve 2 bin 193 gazimizin olduğu destansı mücadelede 7’den 70’e milyonlarca vatandaşımız da canını ortaya koydu. O gece sadece Türkiye değil, ümmet de ayaktaydı. Başkan Erdoğan’ı lideri olarak gören ümmet coğrafyası sabaha kadar ülkemiz için dua etti. Böylece cumhuriyet tarihinde ilk defa bir darbe halk tarafından bastırılmış oldu.

TBMM BİLE BOMBALANDI

FETÖ’cü hainler akşam saatlerinde Boğaz köprüsünü tutarak darbe girişimini resmen başlattılar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı zorla derdest eden alçaklar, koruma astsubayı Bülent Aydın’ı da şehit ettiler. TRT binasını ele geçiren FETÖ’cüler, adını Yurtta Sulh Konseyi koydukları çete adına zorla bildiri okutturdular. Ülkenin kritik kurumlarını da işgal etmeye başlayan FETÖ’cü hainler, milletin F-16 savaş uçaklarıyla Ankara Emniyetini, Gölbaşı’daki Özel Harekat Daire Başkanlığı, TBMM’yi, TÜRKSAT’ı, caddeleri bombaladı, halkı ve darbeye karşı olan herkesi yıldırmaya yeltendi.

VE BAŞKOMUTAN DEVREDE

Darbenin en kritik saatlerinde ‘face time’ ile TV’ye canlı bağlanan Başkan Erdoğan, “Bütün milletimi ölümüne sokaklara davet ediyorum” diyerek darbecilere meydan okudu. Erdoğan’ın kararlı duruşunu gören milletimiz ise darbecilere karşı etten duvar örerek şanlı tarih yazdı. Kahraman şehit Başçavuş Ömer Halisdemir’in darbeci komutan Semih Terzi’yi canı pahasına alnından vurması da darbe girişiminin seyrini değiştiren olay olarak hafızalarda yer edindi.

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:31
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • Muhammet Muhammet 49 dk önce
    Çok şükür Rabbimize, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
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