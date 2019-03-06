İman penceresinden sigara

Süleyman Ardıç

Malumunuz, sigaranın zararlı etkilerinden hep söz ediyoruz.. Ne kadar söz etsek yeter mi, yetmez. Tekrarda fayda olduğunu mülâhaza ederek, soruyorum; Bir doktora gittiğimiz zaman, karşımıza ilk çıkan soru “Sigara içiyor musunuz?” sorusu değil mi? Bu da gösteriyor ki, hastalıkların başlıca kaynaklarından, en büyüklerinden biri, sigara illeti ve dahi zillet..

Şu halde; Âlimlerimizin sigara mevzuunda, dayandığı delillerden iki hüküm çıkmakta. “Sigara haram yahut tahrîmen mekruh.”

Âyet-i Kerîmede, “Allahu Teâla bütün habisleri-pislikleri-haram kılıyor..” geçer. ”Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz” geçer. “Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayınız”geçer. “Malını saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleridir” geçer.

“Ey îman edenler, mallarınız ve çocuklarınız, sizi zikirden alıkoymasın” geçer. Bu âyet-i Kerîmelere göre çıkan neticeden anlıyoruz ki, sigaranın haram oluşunda, âlimlerimiz arasında ittifak var.