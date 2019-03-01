İman kardeşliği

NİZAMETTİN BEKAR

Geçen hafta içerisinde emniyetten bir kardeşimiz benden cemaatler arasındaki ihtilaflı konuları yazmamı istedi. Devamında da cemaatler birbirleriyle konuşmamakta, birbirlerine selam vermemekte olduğunu ifade etti.

Öncelikle şunu açık ve net ifade etmek isterim ki; ben ülkem geneli iman kardeşliğini savunmaktayım. Bu ülkede cemaat tarifi biraz Kur’an ve sünnetten uzak durmakta. Kur’an ve sünnet, inananlar arasında birlik ve beraberliği öncelerken ülkemizdeki cemaatlerde ise tamamen bizim cemaat anlayışı hakimdir. Benim cemaatimden olsun da ne olursa olsun anlayışı ön planda. Benim önderim ne der ona bakarım, ondan başkası beni ilgilendirmez mantığı hakimdir. Öyle cemaatler var ki; inanç noktasında Kur’an ve sünnetten çıkmaması inanın bana imkansızdır.

Eğer konuyu örneklendireceksek bir-iki örnek vereyim ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Cemaatlerden birinin yayın organında filmin bir yerinde aynen şöyle vurgu yapılmıştır. Peygamberin çadırının çekim kuvveti üçse evliyanın çadırının çekim kuvveti ondur. Bir başka cemaatin uygulamalarına baktığımız zaman camide toplanan kendi müritlerine bir halat atıp o halata yapışmakla bağlılıklarını kabul edilmekte. Diğer bir cemaat bizim için sadece kurslar vardır, gerisi bizleri ilgilendirmez.

Bir başka tarikat önde gideni cemaatine yanmaz kefenden bahsetmektedir vb. gibi akıl tutulması anlayışlarla karşı karşıyayız. Buradaki problem cemaatlerin iman kardeşliğinden uzak durması. Yoksa bizlerin onların yaşam alanlarına girmek gibi bir derdimiz yoktur. Eğer iki cemaatin müntesipleri bir araya gelip iman kardeşliği içerisinde bir sohbet edemiyorlarsa bunda sorun var deriz. Bakınız bırakın cemaatler arası sohbeti bu kardeşlerimiz birbirlerini küfür ile de itham edebilmektedirler. Eğer benden değilsen sen kâfirsin deyip bir anda karşıya geçebilmekteler. Aslına bakarsanız bu cemaatlerin bir araya gelememesi sanki dış güçlerin de teşvikiyle de olmaktadır. Nedir ki bu yapılar iman kardeşliğinde bir araya gelebilseler inanın bana ülkeyi şahlandırırlar. Her hal bundan dolayı bu cemaatlerin içerisine yabancılar art niyetli adamlarını sokmakta ve bir araya gelmelerine engel olmaktadır. Yoksa daha nasıl bunca yapı birbirine bu kadar kötü gözle bakar?!

Art niyetli adamlar dediğim Avrupa’nın, Amerika’nın adamları derim. Avrupa ve Amerika bu yapılara adam sokup bu yapıları birbirlerinden uzak tutmakta. İnanın bana, eğer araştırılırsa bu yapıların içerisinde onlarca yabancı kökenli ajan vardır başka da bir şey demem. Bundan dolayı bu cemaatlerin içerisinde hangi bir irade kardeşlerimizin arasında ayrılık tohumları atıyorsa, hangi irade cemaat dışı iman kardeşliğini geri plana atıyorsa bunlarda problem olduğunu anlayıp bu kişilerle bağlılıklar derhal bırakılmalıdır. Bunu da anlamak o kadar zor değil.

Bakınız; bu yapıların en yukarıdaki kişileri sorgulanamadığından bunlara dikkatli bakılması lazım gelmektedir.

Eğer bu liderler kendi başlarına bırakılırsa korkum odur ki; bunların yerini yabancı art niyetli adamların alması uzak değildir. Yakın tarihimiz bu örneklerle doludur. Yazımın sonunda şunu haykırmak istiyorum; hangi cemaatten olursak olalım iman kardeşliğini öncelememiz imani bir hakikattir…