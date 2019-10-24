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İmamoğlu'nun uyanıklığı! İBB'nin yayınladığı ilana büyük tepki

AK Parti döneminde yapımına başlanan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı’nın hizmete açılmasına ilişkin İBB tarafından yayınlanan ilan büyük tepki çekti. İmamoğlu'nun ve İBB'nin sosyal medya hesabından projenin yeni yönetim tarafından gerçekleştirildiği algısı oluşturulmaya çalışıldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:42
İmamoğlu'nun uyanıklığı! İBB'nin yayınladığı ilana büyük tepki

AK Parti döneminde yapımına başlanan ve ilk etabının açılışı 2018 yılının Eylül ayında yapılan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı 26 Ekim Cumartesi günü saat 11:00'de hizmete açılacak.

AK Parti döneminde başlayan proje

İBB, projeyi kendi dönemlerinde yapılmış gibi lanse etti ancak İBB'nin sosyal medya hesabında bile Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı ile ilgili çalışmalara ait eski tweetleri bulmak mümkün. Hal böyleyken İBB bir de yayınladığı ilanda kullandığı "imara değil halka açıyoruz" ifadesi ile "sanki bu alan daha önce imara açılacakmış da, iptal edilip yeşil alan yapıldı" algısı yapmaya çalıştı.

"Algı yapıyorlar"

İBB'nin açılışa ilişkin yayınladığı 'İmara değil halka açıyoruz' ilanına Esenler Belediye Başkanı ve İBB Ak Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu şöyle tepki gösterdi;

"AK Parti döneminde başlanan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ilanında “İmara değil,Halka açıyoruz” ifadesinin kullanılması BASİT bir algıdır Hatırlatmak isterim ki Son İBB meclisimizde 295 bin m2 yeşil alana CHP Grubu HAYIR vermişti."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:42
  1. Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı
  2. İBB
  3. M. Tevfik Göksu

YORUM YAZ

  • Gerçek adaletGerçek adalet10 sa önce
    Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olduğu için açıyor. Ak parti yaptı diye açmasamıydı? Hamidiye su Ak parti varken şifa veriyordu aynı su CHP ye geçince zehir olmuş Ak partiye gönül verenler hamidiye suyuna boykot uyguluyor. Şimdide Ak partinin yaptığı park CHP ye geçince ayak basmazlar!
  • mahmut yıldırımmahmut yıldırım14 sa önce
    bu var ya tam ......
  • AlimAlim15 sa önce
    .........ler
  • cccccc15 sa önce
    Sahtekarlar....
  • can ugurcan ugur15 sa önce
    EKREM MÜSAFAYALANCI VE SAHTEKARDIR.. BU MU İSTANBULU YÖNETECEK.. KENDİNE DÜRÜST OLMAYAN BİZE Mİ DÜRÜST OLACAK...
  • OkuyucuOkuyucu17 sa önce
    Şu imamoglu bir kere doğru söylese de bizdeşaşır sak vallahi kurban kesmek yeridir sürekli yalan konuşmaktan doğru konuşmanın ne olduğunu unutmuş 
  • hsnhsn17 sa önce
    sen milleti enayi terine kor isen haydutlar meydanı işgal eder tabii. adamlar zaten hizmete gelmedi ki
  • coşkun altaycoşkun altay17 sa önce
    Tüm siyasetçiler kendini ve çevresini düşünüyor
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu17 sa önce
    Yüzüne tükürsen yalancı diye şükür der yağmur diye.
  • AhmetAhmet18 sa önce
    Imam oğlu daha dün belediyeye Meclisi kararı ile yeşil alan ilan edilen yeri satmaya kalktı şimdide yok imara degi halka açıyoruz yalanı ile ak partinin eserini kendisi yapmış gibi pazari yor bu kadarı şeytanın aklına bile gelmez n edeyim bunların süslü lafları inanıp ta oy verenlere yazıklar olsun istanbula en buyk kötülüğü yaptılar farkında degiller
  • misafirmisafir18 sa önce
    Antrikot,metro oyunlarıyla sahtekar olduğu,işçi çıkarmayacağı,öğrencilere burs veya kredi vereceği ,1700 makam aracı konuiarında yalancılılığı kanıtlanmsı dolayısıyla da işgal ettiği makamın boşalması gerekli olanimamaoğlunun tarafında olanların,da aynı oldukları bu sitenin önceki haber yorum larında dakanıtlandı.Bkz.Akit:İmamoğlu'ndan depreme ilişkinaçıklama!,MHP'den zehir zemberek Ekrem İmamoğlu açıklaması,haberleri.
  • Mehmet karaMehmet kara18 sa önce
    Sülün Ekrem gene iş başında ama adam napsın İstanbul’da enayi çok
  • Kemal Kemal 18 sa önce
    Yahu hangi ara bir derefırsat buldu da burasını yaptı benim bildiğim imamoglu yatagi de bodrum da yada hdp lilerin yanında bu kadar yalana pes artık ak parti yapsın sen sahip çık insanda biraz utanma olur yuh artik diyorum Pinokyo ekrem yalan konuşmaktan bunun turkiye sınırlarını asacak
  • Mikail okuroğlu beylikdüzü Mikail okuroğlu beylikdüzü 18 sa önce
    Allah cc görüyor gönlündeki bu dünyada da ahirette de önüne çıkaraçak net .
  • HarunHarun18 sa önce
    SMS Yolluyor Pinokyo
  • Ahmet Ahmet 18 sa önce
    Yaa bu imamoglu beylikduzu nde de aynı y alanlara başvurdu yaşam vadisinde sanki kendi yapmış gibi reklam yapmıştı ahada şuraya yazıyorum yarın birgün avrasya tuneli ni yavuz slim koprusunu metro lari da bn yaptım hiç sasirmayacagim çünkü bul alanlara inanarak cook an daval li var inanin çünkü okumuyor sağlamasını yapmıyor adam da bunubiliyor sürekli y alanlarla algı larla beş sene durumu idare etmeye cslisiyor
  • NurNur18 sa önce
    Yüzsüzlükte sınırları yokkafayı çalıştırama sorunları var basmıyor
  • ACI VE GERÇEKACI VE GERÇEK18 sa önce
    bu zat 16 milyon diyor ya bende o fertlerden biriyimben bu zatın ALLAH bir demesinde başka bir sözüne inanmam bir zaman fırıldak kubi diye biri vardıbu zat o 16 milyonda biri olan benim için bir icrat yapmasın ama birine peşkes kayırma aktarma yaparsa benim o kör kuruşumun hakkını ahirette imanında alırım şimdide söyleyeyim
  • RecepRecep18 sa önce
    Yalan,yalan,yalan ..Ne olacak bu İmamoğlu'un hali.3 ayda ne ara yaptınız olum burayı.İnsanda biraz edep ve utanma olur yahu.
  • MemurMemur18 sa önce
    Normal değil mi kardeşim. Adam çıkıp benden önce yaptılar ama ben açıyorum mu diyecek. Açıyoruz diyecek tabi ki.
  • O.U.O.U.18 sa önce
    Ne olacak Ekrem bundan her şey beklenir.

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