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İmamoğlu'nun siyasi şovuna AK Parti'den tepki: "CHP'nin matematiğinin tuttuğunu görmedik!"

Seçimlerden önce İBB'de bir yöneticiye 3 makam aracı düştüğünü iddia eden Ekrem İmamoğlu, belediyenin 'hizmet araçlarını' Yenikapı'ya dizdi. Yapılan manipülasyona dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "CHP'nin matematiğinin tuttuğunu görmedik, onun için şaşırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

06 Eylül 2019 Cuma 10:54
İmamoğlu'nun siyasi şovuna AK Parti'den tepki: "CHP'nin matematiğinin tuttuğunu görmedik!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'daki araç manipülasyonuna ilişkin dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Nüfusu İstanbul'un 3'te biri olan İzmir'de toplu ulaşım ve kiralık araçlar hariç bin 700'den fazla araç olduğunu belirten Dağ, "Bir yerden başlamak istiyorsanız İzmir Büyükşehir'in kayıp araçlarından ve İZSU'daki gereksiz araç fazlalığından başlayabilirsiniz" dedi.

Dağ şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir’de araç sayıları üzerinden manipülasyon yapılıyor ve bunun üzerinden bir fotoğraf veriliyor. Nüfus olarak İstanbul’un 3’te 1’i büyüklüğünde olan İzmir’de toplu ulaşım araçları ve kiralık araçlar hariç 1700’den fazla araç var

CHP’nin matematiğinin tuttuğunu bugüne kadar hiç görmedik onun için şaşırmıyoruz. Bu arada araç konusunda bir yerden başlamak istiyorsanız İzmir Büyükşehir’in envanterinde ki kayıp araçlardan ve İZSU’daki gereksiz araç fazlalığından başlayabilirsiniz."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:54
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Hamza Dağ
  4. Yenikapı
  5. AK Parti
  6. Ekrem Imamoğlu
  7. makam aracı

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