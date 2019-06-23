İmamoğlu’nun seçimi kazanması İBB önünde ve Beşiktaş’ta kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için yapılan seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu için vatandaşlar, sokağa çıkarak Beşiktaş ve Saraçhane’deki İBB binası önünde kutlama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçim sonuçlarının kesin olmayan sonuçları açıklandıktan sonra vatandaşlar sokaklara döküldü. Kesin olmayan sonuçlara göre seçilen Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu için vatandaşlar Saraçhane’de bir araya gelerek kutlama yaptı. Fatih Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanan vatandaşlar, seçilen İmamoğlu’nun lehinde sloganlar attı, şarkı söyleyerek kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde halay çekip, kutlama yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Ekrem İmamoğlu’nun resimlerinin üzerinde olduğu bayrakları sallayarak, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ diyerek, sevindi.

Kentin çeşitli yerlerinde sokağa dökülen vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak, kutlama yaptı. Beşiktaş Barbaros Bulvarında konvoy oluşturan vatandaşlar korna çalarak, ellerindeki Türk Bayraklarıyla araçların camlarından dışarı çıkarak, sevinç gösterisinde bulundu.

Öte yandan kutlama yapılan yerlerde Çevik Kuvvet Polis ekipleri, TOMA araçlarıyla önlem alarak, güvenliği sağladı.