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İmamoğlu’nun pazar gezisi mitinge dönüştü

İstanbul Maltepe’de seçim turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun pazar gezisi adeta mitinge dönüştü.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:49
İmamoğlu’nun pazar gezisi mitinge dönüştü

İstanbul Maltepe’de seçim turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun pazar gezisi adeta mitinge dönüştü. Birbirinden renkli anlara sahne olan pazar gezisinde bir vatandaş İmamoğlu’nun yanına yaklaşarak, "Hayatımda ilk defa bir siyasinin elini tutup, öptüm" diyerek destek verdi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Bağcılar ve Avcılar’da başlattığı seçim turuna Maltepe’de devam etti. İlçede ilk olarak kanaat önderleriyle bir araya gelen İmamoğlu, sonrasında ise Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, projelerini anlatarak seçime yönelik destek istedi. Törenin ardından seçim otobüsüyle esnaf ve vatandaşları selamlayan İmamoğlu, ilçedeki bir pazar alanına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.



Vatandaştan İmamoğlu’na: "Hayatımda ilk defa bir siyasinin elini tuttum"


Zümrütevler Mahallesi’ndeki semt pazarına giren İmamoğlu, sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan adayını görmek isteyen vatandaşlar, sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle yürümekte güçlük çeken İmamoğlu, gezi sırasında tezgahların arkasına geçerek pazarcı esnafıyla sohbet etti. Pazar gezisi sırasında bir vatandaş İmamoğlu’nun yanına gelerek, ‘Hayatımda ilk defa bir siyasinin elini tuttum ve öptüm, hayırlı uğurlu olsun’ diyerek destek verirken, İmamoğlu ise vatandaşa, ‘Teşekkür ederim’ diye karşılık verdi.



İmamoğlu pazarda file dağıttı


Birbirinden renkli anlara sahne olan pazar gezisinde İmamoğlu, alışveriş yapan kadınlara destek olmak amacıyla Beylikdüzü Elele Yaşam Derneği tarafından yapılan fileleri hediye etti. Fileleri alan vatandaşlar alışverişlerine filelerle devam etti. Enginar satan bir pazarcının tezgahına gelen İmamoğlu, pazarcıya enginarı soydurarak yedi. Burada kısa bir değerlendirme yapan İmamoğlu, "Enginar biraz lükse döndü, ama biz istiyoruz ki İstanbul’un tarım alanlarında çok güzel ürünler yetiştirelim ve İstanbullu kolay erişsin. Ürün yetiştirirseniz fiyatı düşer, tezgaha geldiğinde düşüremezsiniz. Biz aslında temenni ediyoruz" diye konuştu.



"Biz sizin bütün problemlerinizi çözmeye geliyoruz"


Pazar gezisinin ardından seçim otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Buradaki bütün hanımefendilerin, o güzel insanların çocukların, gençlerin, daha güzel bir şehir yaşaması için çocukların daha iyi okuması için annelerin daha huzurlu olması için çok çalışacağım. Sayın Ali Kılıç başkanımızla beraber eşgüdümlü bir şekilde Maltepe’nin aksayan bir işi olmayacak. Bütün işlerimiz güzel olacak göreceksiniz. Kentsel dönüşümde büyük çaba gösteren Ali Kılıç sonucunu burada bizimle beraber yaşayacak. Hep beraber paylaşacağız demek. Ulaşımı ucuzlatacağız, ekonomideki sıkıntılarınızı paylaşacağız. Göreceksiniz sofranızda daha ucuz ürün girmesi için çok çalışacağız. Öyle meydanlara çadır kurarak bu iş olmuyor. Esnafımızın sıkıntısını biliyoruz. Biz sizin bütün problemlerinizi çözmeye geliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:49
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