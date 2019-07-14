İmamoğlu'nun paçavraları Eygi'ye hakaretler karşısında sus pus!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Önceki gün vefat eden Milli Gazete Yazarı Mehmet Şevket Eygi'nin cenazesine katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet ve Birgün paçavralarının alçak başlıkları karşısında da sessizliğini korudu.

"Eygi kendisine 'gerici' diyenlerden fersah fersah aydındı"

Eygi'nin vefatına ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamada bulunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Birgün ve Cumhuriyet paçavralarının alçak manşetlerini, "Merhum Mehmet Şevket Eygi, hayatının sonuna kadar inancı doğrultusunda mücadele etti. Ona alçak ifadelerle saldıranlar Merhum Eygi'nin mücadele ettiği tarafta bulunan kişiler olduğundan bu durum çok normal. Bu alçakların söylemesi ile Eygi gerici olmaz. Merhum, kendisine gerici diyenlerden fersah fersah önde bir insandı." diyerek yorumladı.

"İBB Başkanı'nın Eygi'den haberdar olmaması bir garabet"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın merhumdan haberdar olmaması ayrı bir garabet" diyen Kızıltaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanı olur olmaz İstanbul'un değerli isimleri tanışmış ve onlardan faydalanmıştı. O isimlerin arasında Merhum Mehmet Şevket Eygi de vardı. Erdoğan onları ziyaret ederek bilgeliklerinden faydalanmıştı. Gönül isterdi ki hasbel kader İstanbul'un yönetimini kazanan İmamoğlu, Eygi'nin vefatına ilişkin birkaç kelime söyleseydi."