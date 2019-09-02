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İmamoğlu'nun Mustafa Kemal portresi hediye ettiği HDP'li Başkan PKK'lılara methiyeler düzmüş

Seçimden önce hiçkimsenin işten çıkarılmayacağını vaat etmesine rağmen seçildikten sonra binlerce kişiyi haksız şekilde işinden eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da Mustafa Kemal portresi hediye ettiği HDP'li Başkan Keziban Yılmaz'ın çocuk katili PKK'lı teröristlere methiyeler düzdüğü ortaya çıktı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:20
İmamoğlu'nun Mustafa Kemal portresi hediye ettiği HDP'li Başkan PKK'lılara methiyeler düzmüş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK’ya destek verdikleri için 19 Ağustos’ta görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına destek için önceki gün Diyarbakır’a gitti. PKK destekçisi başkanlarla ‘birlik beraberlik’ pozları veren ve belediyelere kayyım atanmasını eleştiren İmamoğlu, böylece 23 Haziran’ın diyetini ödemiş oldu. İmamoğlu ardından Diyarbakır’ın HDP’li Kayapınar ilçesi Belediye Başkanı Keziban Yılmaz’a Mustafa Kemal tablosu hediye etti. 

PKK'lı teröristlere methiyeler düzdü

Keziban Yılmaz’ın, sosyal medyadan PKK’lı teröristleri kahraman gibi gösterdiği ortaya çıktı. Terör destekçisi Yılmaz’ın Twitter hesabından paylaştığı bir teröristin fotoğrafına, “Fiziken nerede olursan ol, yüreğimize nakşettiğin o cesur gülüşün hep bizimle yaşayacak” açıklaması yazdığı görüldü.

Keziban Yılmaz’ın öldürülen teröristlerin ardından yaktığı ağıtlar ve onları adeta kahramanlaştıran mesajları, CHP’lileri ayağa kaldırdı. İmamoğlu’nun Atatürk’ü kirli siyasetine malzeme yapmasına isyan eden CHP’liler tepkilerini, “PKK’ya ve destekçilerine neden sahip çıkıyorsun” sözleriyle ortaya koydu.

İmamoğlu'na öfke büyük

Birçok sosyal medya kullanıcısı yaşanan olaya tepki gösterdi. Kullanıcılar, Twitter’dan “Yakında CHP bayrağını sarı, kırmızı, yeşil renklerinde görebiliriz”, “Yahu oraya gidiyorsun madem neden Atatürk portresi götürüyorsun? Madem Atatürk portresi hediye edeceksin neden ona küfredenlere veriyorsun” gibi paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

Keziban Yılmaz’ın adı daha önce çalışanlarına yaptığı baskı ve tehditlerle gündeme gelmişti. PKK destekçisi Yılmaz, Kayapınar Belediyesi’ne bağlı Kültür Merkezi Bilgi Evi’ne kayyım döneminde alınan üniversite mezunu kadın çalışanları “işten atarız” tehdidiyle çöp toplamakla görevlendirmişti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:20
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. PKK
  5. Keziban Yılmaz

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