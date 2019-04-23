İmamoğlu'nun mazbatası 'Oyun' oldu

Çok sayıda tartışmaya sahne olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair hazırlanan 'Mazbata Online' oyununun ikincisi geldi.

Oyunun tanıtımında yeni bölüme ilişkin olarak "Bu bölümde; ana karakterimiz olan İmamoğlu'nun yardımına Kılışdar da geliyor. Ayrıca gizemli bir karakterimiz daha var. Bakalım bu karakteri açmayı başarabilen çıkacak mı? Unutmadan belirtelim, her karakterin, kendine has bir sonu var. İyi eğlenceler" ifadesine yer verildi.



Oyun kapsamında kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve sanatçı Atilla Taş karakterleri sunuluyor.