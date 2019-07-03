Yavuz Erkut’tan vergi ve kaçak akaryakıt denetimine ‘rutin denetim’ süsü

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliğinden istifa eden Hayri Baraçlı'nın yerine atamayı planladığı Yavuz Erkut ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İmamoğlu’nun Gezi Kalkışması’nın destekçilerinden Koç Grubu’nun bünyesinde üst düzey müdürlük yapan Yavuz Erkut ismi üzerinde karar kılması, tartışmalara neden olurken, Erkut ile ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor.

Vergi denetimine 'rutin denetim' süsü

İmamoğlu’nun İBB’nin Genel Sekreterlik görevini teslim etmeyi düşündüğü Yavuz Erkut, hatırlanacağı üzere bir süre Koç Holding bünyesindeki TÜPRAŞ’ta görev yapmıştı. Erkut’un şirkette görev yaptığı dönemde Maliye Bakanlığına bağlı mali ekipler TÜPRAŞ’a vergi denetiminde bulunarak çeşitli evraklara el koyarken, Emniyet de kaçak akaryakıt denetiminde bulunmak üzere şirkette incelemelerde bulunmuştu.

Baskın sonrası konuşan dönemin TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, “Bu EPDK yetkililerinin yaptığı fiziki envanter denetimidir. Her zamanki gibi yapılıyor. Her zaman bu denetimler grup halinde yapılır” ifadelerini kullanmıştı.

Erkut yalanlandı

Maliye Bakanlığı'nın ve Emniyet’in TÜPRAŞ’a yönelik denetimlerini, 'rutin denetim' süsü vererek sunan Yavuz Erkut'un denetimlere ilişkin sözleri çok geçmeden yalanlandı. Erkut’un iddiaları üzerine açıklama yapmak durumunda kalan Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulu, TÜPRAŞ’a yapılan baskının kesinlikle kendileri ile alakalı olmadığını ifade etmiş ve TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut’u yalanlamıştı.