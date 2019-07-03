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Yavuz Erkut’tan vergi ve kaçak akaryakıt denetimine ‘rutin denetim’ süsü

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyenin genel sekreterlik görevine getireceğini açıkladığı Koç Holding’in üst düzey müdürlerinden Yavuz Erkut’un TÜPRAŞ’ta görev yaptığı dönemde Maliye ve Emniyet tarafından yapılan vergi ve kaçak akaryakıt denetimlerine 'rutin denetim' süsü verdiği ortaya çıktı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:13
Yavuz Erkut’tan vergi ve kaçak akaryakıt denetimine ‘rutin denetim’ süsü

 yeniakit.com.tr 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliğinden istifa eden Hayri Baraçlı'nın yerine atamayı planladığı Yavuz Erkut ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İmamoğlu’nun Gezi Kalkışması’nın destekçilerinden Koç Grubu’nun bünyesinde üst düzey müdürlük yapan Yavuz Erkut ismi üzerinde karar kılması, tartışmalara neden olurken, Erkut ile ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor.

Vergi denetimine 'rutin denetim' süsü

İmamoğlu’nun İBB’nin Genel Sekreterlik görevini teslim etmeyi düşündüğü Yavuz Erkut, hatırlanacağı üzere bir süre Koç Holding bünyesindeki TÜPRAŞ’ta görev yapmıştı. Erkut’un şirkette görev yaptığı dönemde Maliye Bakanlığına bağlı mali ekipler TÜPRAŞ’a vergi denetiminde bulunarak çeşitli evraklara el koyarken, Emniyet de kaçak akaryakıt denetiminde bulunmak üzere şirkette incelemelerde bulunmuştu.

Baskın sonrası konuşan dönemin TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, “Bu EPDK yetkililerinin yaptığı fiziki envanter denetimidir. Her zamanki gibi yapılıyor. Her zaman bu denetimler grup halinde yapılır” ifadelerini kullanmıştı.

Erkut yalanlandı

Maliye Bakanlığı'nın ve Emniyet’in TÜPRAŞ’a yönelik denetimlerini, 'rutin denetim' süsü vererek sunan Yavuz Erkut'un denetimlere ilişkin sözleri çok geçmeden yalanlandı. Erkut’un iddiaları üzerine açıklama yapmak durumunda kalan Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulu, TÜPRAŞ’a yapılan baskının kesinlikle kendileri ile alakalı olmadığını ifade etmiş ve TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut’u yalanlamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:13
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Yavuz Erkut
  4. Koç Holding
  5. TÜPRAŞ

YORUM YAZ

  • Karamanlı Karamanlı 1 sa önce
    Eee akit, denetim de kaçak akaryakıt mı çıktı, vergi denetiminden ne çıktı. Sonuçtan haber ver.
  • sibel parssibel pars1 sa önce
    Şahin Turan git akaryakıtını fransiz ingilliz firmalarından al shell bp total..Opet milli çünki
  • Abdullah DemirAbdullah Demir1 sa önce
    EE napalım şimdi yani ? Bu haberlerden sonra iyice uzaklaşıyorum bunları manşet yapan yalaklardan.
  • ŞAHİN TURANŞAHİN TURAN2 sa önce
    OPETTEN YAKIT ALMAMA KARARI VERDİM KENDİMCE
  • 2 sa önce
  • Ne gerek var Ne gerek var 2 sa önce
    Tek derdi aslı astarı olmayan dedi kodu peşinde olanmahalle kadınları gibisin akit.Gerçek habere davet ediyorum sizi
  • 2 sa önce
  • BEDİRHANBEDİRHAN2 sa önce
    ---------------------------------------------------------Görelim Mevla Neyler,Neylerse Güzel Eyler.-----------------------------------------------------------
  • Kalender KaağanKalender Kaağan2 sa önce
    Bakın; sizin bu haberlerinizin İmamoğlu'nu ya da CHP yi zayıflattığını sanmayın, tam aksine güçlendiriyor. Bilmenizi isterim ki güvenilir tarafınız kalmadı. AKP li milletvekillerine bakın ve geçmişlerini araştırın hepsi fetöcü çıkacak. Onlar fetöyü öve öve vekil olup söve söve yerini sağlamlaştıranlar olduğunu göreceksiniz. Bunları halk görmüyor mu?

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