Yavuz Erkut’tan vergi ve kaçak akaryakıt denetime ‘rutin denetim’ süsü

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin genel sekreteri Hayrı Baraçlı’nın istifası üzerine yerine getireceği Yavuz Erkut ile ilgili çağrıcı bir detay ortaya çıktı. İmamoğlu’nun Gezi Kalkışması’nın destekçilerinden Koç Grubu’nun bünyesinde üst düzey derecede müdürlük yapan Yavuz Erkut ismi üzerinde karar kılması, tartışmalara neden olurken, Erkut ile ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor.

Vergi denetimine 'rutin denetim' süsü

İmamoğlu’nun İBB’nin Genel Sekreterlik görevini teslim etmeyi düşündüğü Yavuz Erkut, hatırlanacağı üzere bir süre Koç Holding bünyesindeki TÜPRAŞ’ta görev yapmıştı. Erkut’un görev yaptığı dönemde Maliye Bakanlığına bağlı mali ekipler TÜPRAŞ’a yaptığı vergi denetiminde çeşitli evraklara el koyarken, Emniyet de kaçak akaryakıt denetiminde bulunmak üzere incelemelerde bulunmuştu.

Baskın sonrası konuşan dönemin TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, “Bu EPDK yetkililerinin yaptığı fiziki envanter denetimidir. Her zamanki gibi yapılıyor. Her zaman bu denetimler grup halinde yapılır” ifadelerini kullanmıştı.

Maliye Bakanlığı ve Emniyet’in TÜPRAŞ’a yönelik denetimlerini, 'rutin denetim' süsü vererek sunan Yavuz Erkut, sözleri çok geçmeden yalanlandı. Erkut’un iddiaları üzerine açıklama yapmak durumunda kalan Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulmu, TÜPRAŞ’a yapılan baskının kesinlikle kendileri ile alakalı olmadığını ifade etmiş ve TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut’u yalanlamıştı.