0553 313 94 23

İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası

Ordu Valiliği:- "VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur"- "İmamoğlu tarafından dile getirilen 'Ordu Valisi bize tuzak kurdu.' ifadesi gerçeği yansıtmamakta olup devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış veya eylem söz konusu olamayacağını, devletin bu tür davranışlara tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur"

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:58
İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası

ORDU (AA) - Ordu Valiliğince 5 Haziran Çarşamba günü CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına ilişkin, "VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı VIP Salonu'nu kullanmak istemeleri üzerine yaşanan olaylara, Valilikçe yayınlanan 6 ve 8 Haziran tarihlerindeki basın duyuruları ile açıklık getirildiği ve yaşanan sürecin tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşıldığı" belirtildi.

Açıklamada, İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı VIP salonuna zorla girme ve salonu işgal etme neticesi yaşanan olaylarla ilgili son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve dün akşam İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen "2019 Seçim Özel" programında İmamoğlu'nun, "Ordu Valisinin kendilerine tuzak kurduğu" şeklinde açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

İmamoğlu'nun kendisine ve ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'a, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e ve CHP İl Başkanı Yusuf Furtun'a rical listesinde bulunmadıklarından dolayı uçak yolculuğu için VIP salonunu kullanamayacaklarının, o gün görevli olan İl Emniyet Müdür Yardımcıları G.B, şube müdürü H.A, Havalimanı Şube Müdür Vekili S.A. ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, heyet havalimanına gelmeden önce ve geldikleri esnada defaten söylenildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum o gün havalimanında görevli bulunan güvenlik amirleri ve görevlileri tarafından düzenlenen ve imza altına alınan tutanakla da sabittir. Devlet nezaketi ve terbiyesi içerisinde yapılan tüm bu ikaz ve uyarılara aldırış etmeyen ve havalimanının VIP salonuna gelerek burada görevli bulunan polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur.

Durum böyle olduğu halde gerçeği saptırmak, yapılan çirkin davranış ve söylemlere kılıf uydurmak, olayı örtbas etmek ve hedef saptırmak maksadıyla Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen 'Ordu Valisi bize tuzak kurdu.' ifadesi gerçeği yansıtmamakta olup devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış veya eylemin söz konusu olamayacağını, devletin bu tür davranışlara tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:58
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Ordu
  3. Ordu Valiliği
  4. Ordu-Giresun Havalimanı
  5. VIP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
    1. Trabzon'da şiddetli yağış sonrası..
    2. Hafıza kaybı yaşayan Datome, hastaneye..
    3. İran’dan Suudi Arabistan’a tepki
    4. 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo..
    5. Kağıthane’de trafik ışıklarında cipe..
    6. ABD yönetimi, Mursi'nin vefatına sessiz
    7. Başkan Erdoğan Guterrers ile telefonda g
    8. Akit TV haber koordinatörü Muharrem..
    9. ABD'de adliye önünde ateş açan..
    10. Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
    11. Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı
    12. Muhammed Mursi'nin vefatı
    13. İran'dan Veliaht Bin Selman'ın..
    14. 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar..
    15. Dışişleri Bakanlığından Mursi için..
    16. Mustafa Denizli'ye İran'da coşkulu..
    17. Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar..
    18. Ağrı’da sel faciası: 4 ölü
    19. İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. Türkmenistan Devlet Başkanı, oğlunu..
    22. Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi..
    23. Mursi vefatından önce "Ülkem için..
    24. Dışişleri Bakanlığından Nijerya’daki..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tarih..
    26. Çakar, Tarım ve Orman Bakanı..
    27. Trabzon’da şiddetli yağış sonrası göle..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'le..
    29. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    30. "Çatalca'ya yakışır bir millet bahçesi..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!